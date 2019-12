Les Warriors mettent fin à une séquence de 5 défaites consécutives en éliminant les Pélicans, 106-102

La Nouvelle-Orléans a sorti une page du livre des Golden State Warriors fin décembre dans la nuit à Chase Center. Les Warriors ont pris une avance significative dans la période d'ouverture, mais les Pélicans se sont battus pour mettre en place une bataille serrée qui s'est déroulée jusqu'au fil.

Bien que les Pélicans aient pu réduire l'avance des Dubs pour prendre la leur, pour la première fois dans ce qui semble éternel, les Golden State Warriors ont clôturé un match de basket pour sceller une victoire, 106-102.

Un monumental D’Angelo Russell à trois points a égalé le match avec 1:30 à jouer au quatrième quart. Damion Lee a pu donner l'avantage aux Warriors avec deux lancers francs à embrayage.

Un appel suspect suspect sur Draymond Green que Steve Kerr a décidé de contester a été confirmé, égalisant à nouveau le jeu après deux lancers francs de Brandon Ingram.

Cependant, cela n'avait plus d'importance après que Russell ait montré au monde pourquoi il avait de la glace dans ses veines. Les Warriors All-Star ont réussi un coup sûr avec un défenseur au visage pour donner aux Warriors une avance à laquelle ils n'ont jamais renoncé.

La victoire des Warriors 106-102 marque une séquence de cinq défaites consécutives, portant leur dossier à 6-24 cette saison.

Splash Bros-lite

Au cours des cinq dernières saisons, les Golden State Warriors ont franchi la meilleure zone arrière de la NBA, mais avec Stephen Curry et Klay Thompson sur le banc, les choses ont changé.

Bien que Russell et Lee ne soient pas en tandem, Curry et Thompson sont, vendredi soir contre les Pélicans, ils ont tenté leur meilleure impression de Splash Brother.

Lee et Russell ont combiné pour 45 points, huit passes décisives et huit rebonds, portant les Warriors tout au long du match. La nouvelle zone arrière des Warriors a également renversé huit tirs au-delà de l'arc contre la Nouvelle-Orléans.

Sortir chaud

Un thème commun pour les Golden State Warriors commence lentement, laissant l'équipe adverse construire une avance stable dans la période d'ouverture, mais à domicile contre les Pélicans, les choses ont commencé différemment.

Les Warriors ont attaqué les Pélicans du saut, devançant la Nouvelle-Orléans 31-16 au premier quart. Un avantage de 15 points est rare à Golden State de nos jours, particulièrement unique au premier trimestre.

Ce qui rend leur premier trimestre chaud encore plus impressionnant, c'est qu'ils l'ont fait sans un score élevé de Russell, Green et Eric Paschall. Lee a inscrit 10 points et Glenn Robinson en a ajouté sept, le duo combiné pour plus de points que les Pélicans au premier trimestre.

Eric Paschall blessé

Une victoire est un signe de soulagement pour les Warriors, mais ils retiennent probablement leur souffle contre la recrue évasive, la blessure d'Eric Paschall. Paschall a quitté le match des Pélicans au deuxième quart et a ensuite été exclu pour le match en raison d'une blessure au genou.

Paschall est tombé maladroitement lorsque JJ Redick s'est retroussé la jambe au premier quart. Paschall a raté deux matchs récemment avec une hanche douloureuse, mais cette fois-ci, c'est un genou qui l'a retiré du jeu.

Les Warriors ont annoncé que Paschall subirait une évaluation plus approfondie.

