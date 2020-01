Les Warriors perdent une séquence de matchs pour atteindre le sommet avec la défaite de Memphis, 122-102

Le retour d’Angelo Russell dans la rotation des Golden State Warriors est survenu lorsque l’équipe avait le plus besoin de lui. Les Dubs menaient une séquence de sept défaites consécutives et avaient désespérément besoin du score de l’ancien All-Star. Cependant, la soirée de 34 points de 23 ans contre les Grizzlies de Memphis n’a pas suffi à arrêter le saignement.

Les Grizzlies ont infligé aux Warriors une défaite de 122-102 à Memphis, faisant chuter la séquence de défaites de Golden State à huit matchs sans précédent.

Les Golden State Warriors ont affronté les Grizzlies prospères pendant 36 minutes, mais c’est au troisième quart de 12 minutes que ce match a été décidé. À la mi-temps, les Warriors ne traînaient que les Grizzlies d’un point, mais un troisième quart de 35-17 de Memphis a mis ce match hors de portée des Dubs en sous-effectif.

Le centre des Grizzlies, Jonas Valanciunas, a marqué 15 de ses 31 points au troisième quart seulement. Valanciunas a ajouté 19 rebonds et deux blocs, neuf des planches de la Lituanie sont sorties du verre offensif.

Les choses ne seront pas plus faciles pour Golden State lors de sa séquence de défaites avec des matchs contre les espoirs des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, Dallas Mavericks et Denver Nuggets, qui suivront le calendrier.

Le retour de D-Loading

Russell est revenu dans la formation des Warriors à Memphis après avoir raté les six matchs précédents avec une blessure à l’épaule. Dans son premier jeu d’action de la nouvelle année 2020, il n’a pas déçu.

Après avoir marqué seulement un point au premier trimestre, le produit de l’Ohio State a terminé sa soirée avec 34 points, ajoutant sept rebonds et quatre passes décisives. Russell a tiré 12 des 24 du terrain, dont cinq marques au-delà de l’arc.

Omari Spellman reste chaud

Omari Spellman a commencé son deuxième match de suite pour les Golden State Warriors et a continué son jeu impressionnant. Après avoir marqué 12 contre les Grizzlies de Memphis, Spellman’s a maintenant enregistré six nuits consécutives de 10 points ou plus. Au cours de ces six matchs, Spellman a tiré 15 des 24 de la gamme de 3 points, ce qui est suffisant pour 62,5% au-delà de l’arc.

