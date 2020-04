Les Wizards de Washington ont largement exploré la balle LaMelo en NBL

Bien qu’il ne fasse pas partie des équipes proches du sommet de la loterie NBA Draft 2020, les Washington Wizards sont peut-être l’une des équipes qui ont le plus recruté LaMelo Ball pendant son séjour dans la NBL. Bien qu’aucun rapport n’ait lié la franchise à Ball au cours de la saison, un rapport de NBC Sports Washington a révélé que les Wizards ont passé beaucoup de temps à rechercher Ball en personne.

Les Wizards ont fait preuve de diligence raisonnable sur Ball cette saison, envoyant plusieurs personnes en Australie pour le rechercher en personne ainsi que l’embauche d’un scout à temps plein dans la région, a déclaré NBC Sports Washington.

Dans l’état actuel des choses, les Wizards sont neuvièmes au tirage au sort et auraient besoin d’une bonne dose de chance pour grimper dans la fourchette afin de pouvoir dessiner Ball. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles l’équipe pourrait regarder Ball.

La raison première et la plus évidente est, comme mentionné, simplement de faire preuve de diligence raisonnable. Même si les chances que Washington progresse dans le repêchage sont faibles, il y a encore une chance. Et même si l’équipe ne progresse pas dans le repêchage, le processus de pré-repêchage présente l’une des rares fois où les équipes peuvent obtenir un regard gratuit et sans réserve sur les joueurs sans crainte de falsification.

Un autre scénario potentiel pourrait voir les Wizards traiter Bradley Beal dans un échange qui leur rapporterait des choix de repêchage, et potentiellement des choix de premier tour dans le prochain projet. Les Warriors, par exemple, auront un choix de draft élevé et ont discuté de l’échange du choix contre une pièce gagnante.

Si les Wizards traitent Beal, cela pourrait conduire à un autre choix au premier tour et à une autre chance au ballon.

Washington serait un choix intéressant pour Ball. Les Wizards ont John Wall sur la feuille de salaire depuis plusieurs années, mais l’ancien produit du Kentucky est hors service depuis décembre 2018 avec de multiples blessures.

Depuis, les Wizards sont entrés dans une sorte de processus de reconstruction, bien qu’ils ne se soient pas pleinement engagés avec Beal toujours sur la liste. Ball serait la perspective la plus espionnée de leur liste, mais ne serait presque certainement repêché que si Wall ou Beal ne figuraient pas sur la liste à long terme.

.