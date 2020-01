L’espoir des Sixers Marial Shayok marque 20 points, mais Blue Coats perd

Alors que les Philadelphia 76ers entament un road trip jeudi contre les Hawks d’Atlanta avant trois gros matchs pour mettre fin à leur périple. Alors qu’ils sont sur la route, leur affilié de la G League a également pris la route mercredi soir.

Les Blue Coats du Delaware se sont rendus à Canton pour prendre la charge mercredi et ils se sont battus, mais ils ont finalement chuté de 116-103. Dans le processus, ils ont reçu un autre gros match de la recrue.

La deuxième ronde des Sixers, Marial Shayok, a marqué 20 points tout en abaissant neuf rebonds pour mener le Delaware dans la nuit. Il a tiré 9 pour 18 au total, mais il a eu une nuit difficile au-delà de l’arc car il a été exclu en ratant les cinq tentatives de profondeur.

Il y a de fortes chances que Shayok ne verra pas le sol avec les Sixers à tout moment cette saison, et c’est une bonne chose en passant, mais s’il peut continuer à progresser de cette façon, il peut gagner une chance à l’avenir.

Haywood Highsmith, qui était un joueur à double sens des Sixers en 2018-19, a également marqué 20 points avec six rebonds. Il a tiré 7-pour-11 et il a foré 4-pour-5 au plus profond de ses efforts. Christ Koumadje avait 17 points et 14 rebonds tandis que Xavier Munford avait 14 points et sept passes décisives.

