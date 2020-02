L’espoir des Sixers Zhaire Smith impressionné par la perte de Blue Coats

Alors que les Philadelphia 76ers se rendaient à Milwaukee pour affronter les Bucks dans un grand affrontement, l’un de leurs espoirs dans la Ligue G était de faire un show.

L’homme de deuxième année Zhaire Smith, qui a travaillé dur avec les Delaware Blue Coats pendant la majeure partie de la saison, a réalisé une performance très solide dans une défaite de 131-115 contre les Canton Charge vendredi soir. Il avait 17 points sur un tir de 7 pour 12 et il a frappé deux tirs de loin et il n’a pas commis de chiffre d’affaires.

Smith doit continuer à développer son jeu dans le Delaware pour finalement avoir une chance légitime dans la NBA. Smith avait un triple de recul d’embrayage qui était un vrai mouvement NBA. S’il peut faire des choses comme ça régulièrement, alors il aura bientôt une chance.

Dans d’autres nouvelles des perspectives des Sixers, la recrue Marial Shayok avait 16 points, mais il n’a tiré que 6-pour-19 depuis le sol et il a été 1-pour-8 depuis les profondeurs. Il a réussi six rebonds et récolté cinq passes décisives pour ajouter à sa ligne de statistiques.

Finalement, Smith et Shayok obtiendront leurs chances au niveau NBA. Ils doivent continuer à se développer et à payer leurs cotisations au Delaware.

