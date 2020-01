L’espoir des Sixers Zhaire Smith marque 19 points dans une défaite pour Blue Coats

La saison a été difficile pour Zhaire Smith, espoir des Philadelphia 76ers, mais vendredi a été une sortie solide pour l’homme de deuxième année de Texas Tech alors qu’il continue de trouver son chemin dans la ligue.

Smith a récolté 19 points et il a réalisé quatre de ses six tentatives en profondeur et il a également récolté quatre rebonds et trois passes décisives pour la filiale de la G League, les Delaware Blue Coats. Malheureusement, cela s’est soldé par une perte alors que les Blue Coats ont failli atteindre le Grand Rapids Drive 100-91 au 76ers Fieldhouse dans le Delaware.

Une soirée comme celle de vendredi est un énorme pas en avant pour Smith. Il a connu une saison difficile, car il continue de se remettre d’une saison de recrue perdue, donc quelque chose comme une sortie comme celle-ci est un énorme avantage pour lui.

La recrue Marial Shayok a eu une nuit difficile à tirer à seulement 5 pour 18 et 2 pour 11 de la profondeur pour 14 points avec six rebonds tandis que la perspective locale du Temple Shizz Alston Jr. avait 10 points.

Le Delaware y reviendra mardi lorsqu’ils prendront la route pour affronter le Lakeland Magic.

