L’étoile montante Jayson Tatum sonne comme un Celtics Lifer

L’attaquant des Celtics de Boston, Jayson Tatum, a augmenté son jeu cette saison et avec ce succès est venu le type de reconnaissance accordée à un joueur de statut de star, voire de superstar.

Avec l’évolution de son jeu et sa renommée à l’échelle de la ligue, Tatum a également eu un autre avantage. L’admiration sans cesse croissante d’une base de fans et d’une organisation qui, sans aucun doute, veulent que le All-Star soit avec les Celtics pendant toute sa carrière.

Heureusement pour Boston, il semble que le sentiment ait été réciproque. S’adressant aux commentaires de couleur et à l’ancien grand Celtics Tommy «Tommy Gun» Heinsohn, Tatum a expliqué comment son respect pour l’organisation et sa fierté de faire partie de l’équipe ont augmenté depuis sa rédaction en 2017.

Tout en rendant hommage à ses prédécesseurs, notamment Heinsohn, le centre du Temple de la renommée Bill Russell et Paul Pierce, 10 fois étoile, «Tatum dit:« J’ai tellement appris sur les Celtics que je ne connaissais pas avant mon arrivée ici. … »

«Vous ressentez l’énergie, l’atmosphère, les fans sont les meilleurs et ce n’est pas comme ça dans chaque ville où nous allons. Nous avons vraiment les meilleurs fans et c’est vraiment un sentiment de fierté de porter ce maillot tous les soirs… Je ne pourrais pas être plus heureux d’être ici. »

Tatum en est à sa troisième saison avec les Celtics et pourrait déjà faire partie de la tradition de la franchise avec son statut de futur (ou est-il maintenant actuel?) Visage de la franchise.

Avec ses récents commentaires soulignant comment il est devenu de plus en plus épris d’être à Boston, il va de soi que Celtics Nation obtiendra leur souhait. Il a de grandes chances d’être le meilleur joueur des Celtics depuis Paul Pierce et si Boston conserve son noyau actuel, il a la chance de gagner autant de championnats que la légende des Celtics Larry Bird.

Une chose est sûre cependant.

La ville est derrière lui et il est derrière eux.

.