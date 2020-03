L’Euroligue annonce une réunion pour mercredi où elle prendra des décisions importantes

L’équipe européenne de basket-ball se réunira le Mercredi 25 mars au matin pour déterminer quoi faire avec le Euroligue et Eurocup. Les deux compétitions sont suspendues jusqu’au 11 avril, et il ne semble pas exclu que la décision émanant de cette rencontre soit de reporter encore la date de reprise du basket. Les autorités ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur volonté de jouer pleinement tout ce qui reste et de n’apporter aucune modification au format compétitif, ce qui semble de plus en plus difficile.

Demain matin, il y aura un conseil de l’EuroLeague Basketball pour discuter de l’avenir de l’EuroLeague et de l’EuroCup.

Les compétitions ont été suspendues au moins jusqu’au 11 avril en raison d’une pandémie de coronavirus.

L’espoir de l’EuroLeague est de reprendre les saisons tandis que certaines équipes peuvent pousser pour y mettre fin maintenant

