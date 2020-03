L’Euroligue menace le coronavirus de solvabilité économique

La situation est extrêmement grave et la prise de décision semble nécessaire dès que possible. Plusieurs ligues nationales ont déjà décidé d’annuler le reste de la compétition et de nommer les vainqueurs. S’il est vrai que les grandes ligues attendent toujours le déroulement de la lutte contre le coronavirus, les prévisions ne sont pas encourageantes et le fait de rester plus d’un mois sans compétition représente une perte massive d’argent pour les clubs. Le maintien des contrats avec les joueurs, la perte d’argent en ne vendant pas de billets et les pertes dans les contrats de parrainage, sont un fardeau trop lourd pour certaines équipes, qui optent ouvertement pour une annulation de la Euroligue 2019/2020.

Pour le moment, Jordi Bertomeu, président du concours, n’a pris aucune décision et tout indique que l’objectif est de finir. Les conséquences économiques de ne pas pouvoir continuer avec l’Euroligue seraient exorbitantes et le géant du basket-ball FIBA ​​cherche à l’éviter à tout prix. Cependant, il y a déjà des équipes, comme Zalgiris, qui savent qu’elles ne participeront plus à leur championnat national, alors que tous les clubs ne sont pas en mesure de s’entraîner. Cette situation semble insoutenable au fil du temps et prévoit la possibilité que les équipes cherchent bientôt à renégocier les contrats avec les joueurs ou même à appliquer des ERTE. Asvel Villerbeune et l’Olympiacos ont donné à leurs joueurs étrangers la permission de partir, prévoyant qu’il sera difficile de reprendre la compétition.

L’espoir s’incarne dans CBA Chine, que trois mois après l’émergence du coronavirus semble pouvoir retrouver la normalité. Il est entendu qu’une fois que tout se passera, une période de réadaptation sera nécessaire au cours de laquelle les équipes pourront former et récupérer des troupes, ce qui entraînera un dérèglement du planning. Beaucoup plus si le Jeux olympiques de Tokyo 2020, empêchant l’Euroligue de s’étendre dans le temps. L’équipe dont le manager s’est fait l’écho dans une lettre à l’Euroligue, partagée par le journal grec SDNA, n’a pas dévoilé, mais son raisonnement est ferme.

“Il est impossible de continuer à assumer des pertes et à maintenir la validité des contrats, sans aucun type de coupure. Nous devons être responsables et faire des sacrifices, nous devons parvenir à un accord avec Euroligue pour voir ce que nous pouvons faire. “La prévision est qu’au moins, la compétition ne reprendra pas avant le 11 avril, mais elle semble trop optimiste. Si elle ne pouvait pas concurrencer jusqu’en mai, tout serait compromis et la Final Four, prévue pour le week-end du 22 au 24 mai, serait irréalisable.

