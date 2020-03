L’Euroligue réaffirme son idée de jouer le Final Four

Malgré les demandes de plus en plus pertinentes et fréquentes des principaux acteurs du basket-ball européen d’annuler Euroligue, l’organisateur de ce concours n’abandonne pas et a répondu avec fermeté et fermeté par le chef des opérations Ed Scott, qui a été énergique dans une interview pour un média serbe. “Nous n’avons pas envisagé d’annuler la compétition. Selon la façon dont les choses se déroulent, nous allons nous asseoir avec les clubs, mais je peux vous assurer que l’Euroligue et l’Eurocup vont finir, nous voulons avoir des champions. Nous voulons garder le Final Four aux dates fixées “, a-t-il dit, se référant au week-end du 22 au 24 mai, lorsque la phase finale de la compétition devrait avoir lieu à Cologne.

