L’Euroligue veut clore la saison 2019-20

L’une des milliers de compétitions sportives à travers le monde qui ont été suspendues par la pandémie de coronavirus était la Euroligue. Le tournoi de basket-ball qui rassemble les meilleures équipes d’Europe a été temporairement annulé avant la fin de la saison régulière et malgré le fait que l’incertitude persiste et on ne sait pas quand une vie normale peut être rétablie, de la compétition, ils analysent déjà des mesures.

Lors d’une rencontre virtuelle entre les dirigeants de la compétition, il a été précisé que la première priorité pour tout le monde est de terminer la saison en cours et de ne pas démarrer un nouveau tournoi, «une fois les conditions de santé et de sécurité pour tous les participants , suivant les recommandations des autorités sanitaires et des collectivités locales »le permettent.

Le Directoire des actionnaires d’Euroleague Commercial Assets s’est réuni à distance le mercredi 25 mars pour analyser l’évolution de la pandémie mondiale COVID-19 dans ses activités collectives et individuelles, y compris les compétitions et les communautés.

De plus, ils notent qu’ils aimeraient “conclure la saison 2019-2020 avec le format actuel, ce qui signifierait jouer le reste de la phase régulière, les playoffs et le Final Four”, malgré le fait que “cela impliquerait de terminer au-delà des dates prévues À l’origine », bien que d’autres systèmes de concurrence impliquant moins de parties puissent être analysés« si la situation l’exige ».

Enfin, ils ont également promis de travailler avec ELPA (Euroleague Players Association) et EHCB (Coaches Committee) pour mettre en place des politiques d’action pour «l’éventuelle marche des joueurs et entraîneurs vers leur pays d’origine et leur engagement envers la situation, y compris les ajustements salariaux pendant la suspension. » Parallèlement à ces mesures, ils ont également annoncé que ce n’est que pour cette saison que le respect du fair-play financier sera assoupli.

