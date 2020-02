L’évolution défensive de Kawhi Leonard rend les Clippers encore plus effrayants

Il y a cinq ans, l’impact défensif de Kawhi Leonard était explicite. En tant que premier non-centre à remporter des prix consécutifs de joueur défensif de l’année depuis Sidney Moncrief en 1983 et 1984, Leonard était une machine à brouillard humain que Gregg Popovich déchaînerait contre quiconque les San Antonio Spurs voudraient floquer.

Leonard n’a pas seulement «gardé» les meilleurs basketteurs du monde. Il les a mis en quarantaine. Il a tatoué son nom sur le dos de leurs paupières. Il a envahi leurs pires cauchemars en les condamnant à des poches de solitude. Leonard a isolé ses adversaires avec un mélange parfait de grâce et de menace. Il a plané et a bondi et a refusé de négocier.

Peu dans l’histoire du sport ont été plus perturbateurs. Peu importe que vous ayez 6’11, JJ Redick, ou le meilleur joueur vivant, touchez au milieu de votre forme physique.

Dans les années qui ont suivi, l’ascension offensive de Leonard combinée à une condition de quadriceps mercuriel pour supprimer toujours aussi légèrement ce qu’il a pu faire aux deux extrémités du terrain au cours d’une saison entière. Il n’a pas refusé de défendre autant que de voir ses responsabilités changer; Finalement, il a cessé de corps le meilleur joueur de l’équipe adverse pendant 30 minutes chaque nuit et a commencé à choisir ses places.

Mais cette saison, il y a eu des périodes prolongées où l’effort défensif, la concentration et l’impact de Leonard ressemblent mieux à son moi de 24 ans qu’à ce qu’il était la saison dernière – une révélation encourageante et pertinente pour une équipe de Los Angeles Clippers qui essaie tout au plus de remporter son tout premier championnat NBA.

Pendant le All-Star Weekend, j’ai posé des questions sur l’état de la défense de Leonard à autant de joueurs et d’entraîneurs que possible, y compris l’homme lui-même.

“Je ne pense même pas à des choses comme ça”, a déclaré Leonard lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait décrire sa propre évolution en tant que défenseur au cours de la dernière décennie. Puis il y réfléchit un instant. “[It’s] être plus intelligent, connaître l’infraction beaucoup mieux, vous savez, juste essayer d’être un meilleur joueur d’équipe en général, un joueur défensif d’équipe. »

Lorsque j’ai fait un suivi en lui demandant s’il était au même niveau défensif maintenant qu’avant, Leonard était franc. “Je veux dire non. C’était mon travail à l’époque. Je n’obtenais pas le ballon aussi souvent et mon chapeau devait rester le meilleur joueur défensif. Je ne peux pas faire ça maintenant. C’est trop d’énergie au sol. “

Tout cela est vrai dans le sens où Leonard est celui qui l’a dit; à moins d’une pincée de modestie, il connaîtrait la réponse mieux que quiconque. Leonard a dominé les Spurs au cours de la saison 2015-16, mais son taux d’utilisation était de 8% inférieur à ce qu’il est actuellement. Les Clippers ont construit leur offensive autour de sa gravité et de sa précision. À l’exception de Luka Doncic, aucun attaquant ne termine plus de possessions en tant que manipulateur de balle pick-and-roll. Le taux d’aide le plus élevé de sa carrière en début de saison était de 18,9. Aujourd’hui, c’est 28.4.

Mais parfois, deux déclarations qui semblent se contredire peuvent toutes deux être correctes. Leonard n’est plus ce qu’il était il y a cinq ans. Sûr. Mais son sommet actuel rivalise toujours avec les meilleurs des meilleurs. Il est un fléau itinérant qui utilise une quantité infinie d’informations accumulées et des dimensions physiques incomparables pour s’infiltrer dans le sang de l’infraction. Ces mains massives qui peuvent presser 10 pamplemousses en même temps ne sont pas plus petites que lorsqu’il portait un maillot des Spurs. Son envergure ne s’est pas ratatinée non plus.

La saison dernière, Leonard a eu sa juste part de moments brillants avec les Raptors de Toronto. Il a choisi des poches, à lui seul, les voies ouvertes se sentent congestionnées et, dans certains jeux de haut niveau, il a adopté le match le plus difficile au sol.

Leonard a brisé une équipe All-Defensive, mais pas la première équipe – Marcus Smart, Paul George, Giannis Antetokounmpo et Eric Bledsoe l’ont tous surmonté – et il a égalé Draymond Green pour la sixième place au scrutin du joueur défensif de l’année. Mais une grande partie de l’année a été consacrée à l’établissement de la préservation et de l’équilibre.

Kawhi a terminé 249e en véritable plus-moins défensif et les Raptors avaient la meilleure défense de la ligue quand il n’était pas sur le terrain, une tendance qui s’est maintenue dans les séries éliminatoires quand ils n’ont jamais été meilleurs à cette fin – avec une marge assez large – quand leur meilleur joueur n’a pas joué. Les pouvoirs offensifs et de santé de Leonard ont pris le pas sur le gaz nécessaire pour être un véritable défenseur du lock-down.

Les nombres tout ou rien ne sont pas la finalité, surtout dans un échantillon de 223 minutes. La plupart des unités défensives ne sont aussi fortes que leur maillon le plus faible; les Raptors avaient plusieurs défenseurs de toute la galaxie dans cette équipe de championnat et n’ont pas manqué de rythme cette saison. Et Leonard était toujours inestimable pour une équipe qui avait toujours besoin de lui pour atteindre son objectif, notamment lorsque Nick Nurse l’a lancé sur Antetokounmpo lors du match 3 de la finale de la Conférence Est. Le joueur par excellence de la saison régulière et ses Milwaukee Bucks ont eu du mal à générer des looks de qualité grâce aux 99,8 possessions partielles que Leonard lui gardait.

Leonard, avec beaucoup d’aide, était superbe dans ces quatre derniers matchs, boiteux notable et tout. Cette saison, plusieurs chiffres se combinent avec la sagesse conventionnelle pour suggérer qu’il a été plus impressionnant à cet égard qu’il ne l’a jamais été avec les Raptors.

“À mesure que les joueurs vieillissent, ils s’améliorent naturellement”, a déclaré Frank Vogel. “Mais il a toujours eu de grands instincts défensifs et de grands outils physiques.”

Leonard est actuellement sixième en réel plus-moins défensif – l’algorithme de la métrique a changé depuis 2015, mais Leonard a terminé respectivement sixième et neuvième, au cours des deux saisons, il a remporté le titre de joueur défensif de l’année – et sixième en RAPTOR défensif (parmi les joueurs qui ” ve enregistré au moins 1 200 minutes). Sa boîte défensive plus-moins était son pire record personnel de 0,7 à Toronto, mais en ce moment, il est à 2,4, sa moyenne de carrière.

Il dévie 3,6 passes (seulement cinq joueurs se classent plus haut) en 32,5 minutes par match. L’année dernière, il a dévié 3,2 passes en 34 minutes. Ses vols sont les mêmes (1,8) malgré la légère baisse du temps de jeu. En 20 possessions en tant que défenseur de l’isolement, il maintient ses adversaires à 0,65 points par possession, ce qui le classe au 89e centile. (L’an dernier, il a défendu 22 possessions et accordé 0,55 points par possession.)

Ces chiffres d’isolement indiquent à quel point Leonard est dissuasif et qui il garde régulièrement (c’est-à-dire les joueurs qui ne sont pas sur le point de prendre Leonard en tête-à-tête). “Si il [switched on me]», A déclaré la recrue des Memphis Grizzlies Brandon Clarke. “Je le passerais probablement rapidement.”

Plus importants encore que les coups abolis par sa présence et sa réputation sont ceux qu’il doit réellement contester. Leonard tient en avant à 39,6% des tirs et des gardes à 36,4%. Les attaquants de la saison dernière ont tiré 45,6% avec Leonard sur eux tandis que les gardes étaient à 43,9%. Il est toujours aussi immobile.

Parmi tous les joueurs actifs, Leonard possède la deuxième note défensive la plus basse de la NBA. Cette année, il se classe 11e dans cette catégorie et les Clippers accordent 103,7 points pour 100 possessions lorsque Leonard est au sol sans George. Lorsque George est au sol sans Leonard, ce nombre atteint 108 points pour 100 possessions, ce qui est la différence entre la deuxième meilleure défense et la 10e meilleure défense de la ligue. (Un contraste rapide: l’année dernière, les Raptors ont accordé 5,4 points de plus pour 100 possessions lorsque Leonard était au sol sans Pascal Siakam.)

Au cours du week-end, j’ai demandé à Nurse s’il croyait que la défense de Leonard était au niveau du joueur défensif de l’année qu’il avait établi au début de la vingtaine.

“Je pense qu’il est. Je ne sais pas, nous les avons joués deux fois plus tôt dans l’année. Je ne l’ai pas vu jouer autant ces derniers temps. J’ai regardé un peu le match l’autre soir [against the Boston Celtics]. Écoutez, il est aussi bon que sur le plan défensif. Il peut garder la taille, il peut garder le périmètre, il a un talent incroyable pour obtenir un vol de clé ou simplement le prendre à quelqu’un, monter et le déchirer et se diriger dans l’autre sens. Grand rebondeur qui peut entrer et saisir le grand rebond puis se diriger également dans l’autre sens. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus à part qu’il est aussi bon qu’à l’autre bout, quand il commence à jouer. “

Lorsque vous regardez les Clippers, ces étirements soutenus où Leonard «commence à jouer» sont difficiles à manquer. Il prend complètement le contrôle du jeu en terrorisant tous ceux qui portent un maillot de couleur différente. Prenez ces séquences récentes contre son ancienne équipe comme exemple.

Quelques minutes plus tard, il a choisi DeMar DeRozan à 90 pieds du panier, puis est passé tard sur LaMarcus Aldridge pour refuser un laissez-passer pour le pick-and-pop. Ceci est de l’art.

La NBA n’est pas ce qu’elle était il y a cinq ans, avec trois pointeurs qui changeaient la marée avant Steph Curry. Le taux moyen à trois points au cours de la saison 2014-15 était de 26,8. À l’heure actuelle, c’est 38,0. Les possessions ont également une durée de vie plus courte, les équipes optant pour des montées et des descentes au lieu de s’accroupir pour faire la guerre dans la moitié de terrain. Traduction: il y a plus de terrain à couvrir et moins de temps pour le faire. La défense est plus complexe et épuisante que jamais.

Il est déraisonnable de s’attendre à ce que tout être humain soutienne le type d’activité qu’il a montré dans cet extrait du temps critique contre les Warriors, mais 99,9% de tous les joueurs qui passent par la NBA ne feront jamais vibrer une équipe entière comme Leonard le fait ici:

Alors que la plupart des défenseurs poursuivent le ballon, Leonard communique directement avec lui. Les deux ont un lien qui transcende l’étude du film ou la mémorisation des tendances d’un adversaire. Il ne réfléchit pas à l’action ni ne réagit même à ce qui se passe. Au lieu de cela, Leonard fait que le résultat du jeu ressemble à un destin en gardant une longueur d’avance sur tout le monde. “Il sait où sera le ballon”, a déclaré Ben Simmons.

Regardez ce clip contre les Dallas Mavericks. Combien de joueurs peuvent atteindre pour un vol au coude, puis se précipiter pour bloquer un tir dans le coin dans essentiellement le même mouvement? Comme il couvre un espace surréaliste en un rien de temps, pas un seul watt d’énergie n’est gaspillé.

À Chicago, j’ai parlé à plusieurs joueurs de ce que c’est que d’avoir Leonard avec eux, par rapport à n’importe quel autre défenseur de la ligue. Le consensus, en particulier de ceux qui viennent d’entrer dans la ligue, est émerveillant.

Aaron Gordon: “Il a des mains très fortes.”

Josh Okogie: “Quand il vous garde, vous devez savoir ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, il va certainement vous prendre le ballon. “

Nickeil Alexander-Walker: “Je l’ai vu des voleurs à la tire et je suis comme, je ne sais même pas comment il a pu trouver ça.”

Eric Paschall: “Je ne sais pas comment il fait.”

Jaren Jackson Jr .: «Il ne changera pas sa défense pour votre attaque. Il vous jouera comme il veut. Il aura sa main juste dans la voie de dépassement ou dans votre zone de dribble tout le temps. “

Leonard ne remportera pas son troisième prix de joueur défensif de l’année en 2020 pour diverses raisons, la plus importante étant son dédain pour la saison régulière. Son effort est en hausse, mais il refuse toujours de battre chaque jeu avec la même intensité désespérée qu’Antetokounmpo inflige nuit après nuit. De plus, les Clippers ne traitent pas Leonard comme leur colonne vertébrale défensive, comme le font les Los Angeles Lakers ou Utah Jazz avec Anthony Davis et Rudy Gobert. Il est toujours incroyablement difficile d’avoir un impact sur le jeu en tant que défenseur du périmètre, même celui qui peut passer aux gros et tenir le coup.

Avec l’allongement à domicile de la saison régulière et Moe Harkless – l’aile LA régulièrement collée sur les premières options opposées plus tôt cette saison – échangée à New York, l’impact défensif de Leonard devrait devenir une variable de plus en plus importante.

Les enjeux sont clairs. Si le joueur de 28 ans peut canaliser simultanément le défenseur qu’il était autrefois – se menotter au meilleur joueur de l’adversaire jusqu’à ce qu’ils envisagent de scier de leur propre main, faire en sorte que les coups de pied arrêtés traversent la circulation pare-chocs à pare-chocs, etc. – et l’offensive forcé qu’il soit devenu, à travers plusieurs séries éliminatoires, les Clippers se targueront du meilleur joueur vivant, à l’apogée de ses pouvoirs. Et avec cela, ils pourraient aussi être imbattables.