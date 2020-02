L’ex-Celtic Dominique Wilkins se souvient de la conversation épique de Larry Bird

L’ancien attaquant des Celtics de Boston, Dominique Wilkins, est récemment apparu dans l’émission Dan Patrick diffusée à l’échelle nationale, un incontournable de la radio sportive, et a raconté ses deux bavardeurs préférés pendant son temps dans le match.

L’un des membres du duo était Larry Bird, un ancien élève des Celtics, que «Nique tenait en haute estime pour sa capacité à se mettre sous la peau de ses adversaires, même Wilkins».

L’étoile à neuf reprises a rappelé comment la paire s’est rencontrée pour la première fois lorsque Wilkins était une recrue, déclarant: “Larry était un compétiteur incroyable.”

«La première fois que je l’ai joué au Boston Garden, je vais lui serrer la main et il met ses mains derrière son dos. Je me dis: “Oh, d’accord?” “

Pensant peut-être que Bird essayait de se mettre dans une mentalité de jeu, Wilkins n’y a pas prêté attention. Il a poursuivi: “Le premier jeu du jeu, il dit:” Vous n’appartenez même pas à cette ligue “, et il a frappé un trois. Il a recommencé la deuxième fois. »

En colère contre la provocation, Wilkins a commencé à attaquer.

«Je saute et il saute. Je l’ai eu et je l’ai trempé sur lui. Je lui parle. Je parle de merde. Il a dit: “Je t’aime, tu as du cœur.” Sauf qu’il n’a pas dit du cœur. “

“,” J’en ai encore 40 sur vous ce soir “.”

Cet échange résumait la nature compétitive et l’approche en jeu de Larry Bird qui faisaient de lui une menace si constante. Il a réussi à mesurer un adversaire et à cerner ses points faibles à la fois dans son jeu et dans sa tête d’une manière qui a incité beaucoup de gens à faire des erreurs coûteuses.

Alors que les deux hommes partageaient du temps en tant que Celtics dans leur carrière au Temple de la renommée, ils étaient toujours dans des équipes adverses pendant la ligue. Et entendre des friandises comme celle-ci de leur temps dans la ligue est un régal pour ceux d’entre nous assez vieux pour se souvenir d’avoir regardé la paire s’affronter sur le terrain.

Ainsi qu’un outil potentiel pour la prochaine génération pour essayer l’aiguisage.

