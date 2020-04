L’ex-Celtic Terry Rozier aurait été une cible commerciale de Knick en février

Si les choses s’étaient passées un peu différemment en février, il est possible que Terry Rozier soit un New York Knick en ce moment.

Ian Begley de SNY rapporte que l’organisation envisageait sérieusement une telle décision à l’échéance commerciale 2020 de la NBA.

Les Knicks pensaient qu’ils auraient pu acquérir Rozier, D’Angelo Russell ou un jeune joueur similaire avec un potentiel de star pour quelques-uns des nombreux contrats de taille moyenne et des «futurs choix du premier tour».

Avec sept premiers rounders au cours des quatre prochaines années de repêchage, New York peut se permettre d’être plus libéral avec ses choix de repêchage qu’ils ne l’ont fait dans le passé récent – ce qui veut dire peu compte tenu de la réticence de l’organisation à utiliser des repères pour échanger contre des joueurs. autrefois.

On peut se demander s’il serait utile d’avoir un projet d’actif pour inscrire Rozier sur la liste, mais pas à cause de Rozier lui-même malgré le déroulement de sa dernière saison avec Boston.

L’ancien Celtic a connu une première et solide saison de haut en bas avec Charlotte, mais a largement valu son salaire de 19,8 millions de dollars avec 18 points et 4,4 passes décisives par match.

Alors que le natif de l’Ohio serait une mise à niveau énorme par rapport à leurs options actuelles à la garde de pointe – actuellement un who’s who des projets de réadaptation visant principalement à ne pas s’entraîner – il n’est probablement pas suffisant non plus pour surmonter l’impact du dysfonctionnement qui conduit déjà les agents libres à les Brooklyn Nets.

.