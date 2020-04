L’ex-directeur Hollinger voit Hayward, pas Kanter, Ojeleye en 20-2021 pour Cs

Si John Hollinger de l’Athletic a raison, les Celtics de Boston pourraient changer de zone avant en 2020-21 tout en ramenant l’avant vétéran Gordon Hayward.

Dans un article que l’ancien directeur général des Memphis Grizzlies a mis au point pour essayer de déterminer la direction que prendront les joueurs et les équipes concernant les options de joueurs et d’équipes en attente à venir cet été, l’analyste athlétique voit un changement à l’horizon pour l’attaquant Semi Ojeleye et le centre Enes Kanter .

Pour le produit Butler, il voit un retour.

Notant le resserrement de la trésorerie que Boston pourrait envisager en fonction de la façon dont se déroule leur intersaison, Hollinger pense que le manque de cohérence offensive d’Ojeleye et les préoccupations financières conduiront les Celtics à ne pas choisir son option d’équipe.

“En outre, Grant Williams fait la plupart des mêmes choses et a un accord garanti pour plus d’argent”, a ajouté l’ancien cadre. “Ojeleye a une place dans la ligue, mais je ne suis pas sûr que cette équipe l’est plus.”

Quant à Kanter – qui a une option de joueur lui permettant de choisir – Hollinger envisage également un retour à Boston.

Voyant un marché pour Kanter malgré ses lacunes défensives, les analystes estiment que le grand turc franc-parler choisira de tester le marché libre, avec une équipe possédant plus de temps de jeu pour finalement attirer Kanter.

“Daniel Theis et Robert Williams de Boston sont susceptibles de jouer devant lui, donc son meilleur scénario serait d’être jeté dans un métier vers une destination incertaine. C’est un appel serré, mais dans le cas de Kanter, je suppose qu’il vaut mieux contrôler son propre destin et obtenir un morceau d’argent d’exception, peut-être sur un autre accord 1 + 1 avec une nouvelle équipe .. “

Pour le gros poisson dans l’étang d’agence libre d’été des Celtics, Hollinger pense que Hayward reviendra, optant pour la dernière saison de son contrat actuel.

“La forte saison de rebond de Hayward avec les Celtics cette année lui ouvre théoriquement la porte pour tester l’agence libre à la recherche d’un autre gros salaire. En réalité, cependant, aucune des équipes qui ont de la place ne semble avoir besoin de se ruiner pour avoir une aile de 30 ans comme troisième meilleur joueur. »

Comme semble être le consensus croissant, l’idée que Hayward fera mieux de prendre les 34 millions de dollars dont il dispose maintenant en faveur de frapper le marché dans un «marché des agents libres beaucoup plus favorable en 2021» prend tout son sens.

