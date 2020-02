L’expérience antérieure de Darren Collison avec Doc Rivers ne l’empêcherait pas de tondeuses

Après la date limite de négociation de la NBA, le 6 février, des équipes comme les Los Angeles Lakers porteront leur attention sur le marché du rachat pour aider à finaliser leur alignement avant les éliminatoires.

Et l’un des noms sur lesquels ils se concentreront le plus est Darren Collison, qui sortira probablement de sa retraite après l’expiration du délai. Les Lakers et les Los Angeles Clippers sont apparemment son top et seulement deux options.

Collison serait une aide instantanée pour l’équipe dans laquelle il choisit de se rendre, mais les Lakers en particulier seraient améliorés par l’ajout. La saison dernière, Collison a récolté en moyenne 11,2 points et 6,0 passes décisives par match tout en tirant 40% sur trois. Il est également un excellent manieur de ballon et un défenseur constant, ce dont tout ce dont les Lakers ont besoin sur le banc.

Selon Ric Bucher de Bleacher Report, Ric Bucher, de Bleacher Report, n’a pas fini en bons termes avec son entraîneur en chef, Doc Rivers.

Collison était déjà un Clipper une fois, jouant 80 matchs au cours de la saison 2013-14, mais les initiés de la ligue disent que lui et l’entraîneur Doc Rivers ne se sont pas séparés en bonnes conditions, faisant probablement des Lakers son premier choix.

Malgré cela, une source proche de Collison a déclaré que cette expérience antérieure ne supprimerait pas la possibilité qu’il rejoigne les Clippers, même si les Lakers deviendraient les premiers à cause de cela:

La source proche de Collison, cependant, a déclaré que son expérience antérieure avec Rivers ne l’empêcherait pas de les rejoindre.

Les Clippers pourraient également faire un grand usage de Collison car en ce moment, leur seul véritable meneur est Patrick Beverly, qui n’est guère le tireur ou le meneur de jeu qu’il est. Le faire sortir du banc ajouterait de la profondeur à l’une des équipes les plus profondes de la NBA.

Cependant, les Lakers obtenant Collison seraient encore plus une amélioration que si les Clippers le faisaient, car cela effacerait immédiatement l’un des plus gros défauts de l’équipe. À l’heure actuelle, les Lakers n’ont pas de ballon fiable dans les minutes que LeBron James ne joue pas et ils perdent souvent des matchs dans ces minutes. Obtenir Collison résoudrait ce problème tandis que les Lakers se concentrent sur la profondeur des ailes.

Lorsque la date limite sera passée, la liste des Lakers ne sera probablement pas finalisée. En fait, sur la base des prix demandés par les équipes sur leurs joueurs, il est possible que les Lakers ne fassent aucun mouvement avant cela. Cela signifie qu’ils dépendront entièrement du marché des rachats et de Collison afin d’améliorer leur équipe déjà en lice pour le championnat.