L’exposition sans récompense de Beal qui résume la saison des sorciers

Bradley Beal il a l’air solitaire et impuissant dans sa tentative d’obtenir le Assistants de Washington dans les playoffs, une croisade particulière qui semble complexe, mais que le simple fait d’essayer mérite de valoriser l’escorte des capitales. Dans le duel contre les Chicago Bulls, celui qui était All Star a terminé avec 53 points, le score maximum de sa carrière, mais il n’a pas pu éviter la défaite par 126-117. Palpable mécontentement sur son visage en fin de partie et sentiment que ce projet n’est pas à la hauteur d’un joueur de sa taille.

Bradley Beal a enregistré un sommet en carrière de 53 points ce soir contre Chicago. # WizBulls | @ RealDealBeal23 pic.twitter.com/O5SE303psn

Bradley Beal a marqué un sommet en carrière de 53 contre les Chicago Bulls, mais les Washington Wizards ont tout de même perdu. Il n’est pas satisfait de cette réalisation, regardez le visage de Beal .—- ‍♂️ —- #NBA #basketball pic.twitter.com/UTJnTjPkV3

