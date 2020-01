L’histoire du Super Bowl des Chiefs et 49ers, en bref

Le match contre le Super Bowl LIV est réglé. Le 2 février, les Chiefs de Kansas City rencontreront les 49ers de San Francisco au Hard Rock Stadium de Miami. Ces deux franchises ont des antécédents de Super Bowl, même si cela fait longtemps que l’une d’elles n’a pas remporté le trophée Lombardi.

Les 49ers ont plus de victoires au Super Bowl que toutes, mais seulement deux équipes dans la NFL, tandis que les Chiefs ont joué deux fois pour un championnat. Voyons comment les historiques du Super Bowl de ces deux équipes se comparent.

Les chefs de Kansas City

Apparitions au Super Bowl, y compris cette saison: 3

Championnats: 1

Les fans des Chiefs ont dû attendre des décennies pour voir leur équipe atteindre un autre Super Bowl. En fait, cela fait 50 ans que Kansas City a joué dans un Super Bowl. Les Chiefs ont connu la quatrième plus longue sécheresse active sans une apparition au Super Bowl jusqu’à ce qu’ils mettent fin à cette séquence cette année.

Au cours de la saison 1969, les Chiefs sont allés à 11-3, ont remporté leurs deux premiers matchs éliminatoires, puis ont vaincu les Vikings du Minnesota dans le Super Bowl IV, 23-7. Le quart-arrière de la ville de Kansas City, Len Dawson, a été nommé MVP, effectuant 142 verges et le seul touché de passe du match.

Auparavant, les Chiefs avaient joué dans le tout premier Super Bowl en janvier 1967, lorsqu’ils avaient perdu 35-10 contre les Packers de Green Bay. À la mi-temps, cette célèbre photo de Dawson fumant une cigarette et buvant une fresque a été prise:

À l’époque, il s’appelait le match de championnat du monde AFL-NFL, bien qu’il ait ensuite été renommé Super Bowl I.

La victoire du Super Bowl des Chiefs trois ans plus tard était également la dernière saison de la Ligue américaine de football avant sa fusion avec la NFL en 1970.

Jusqu’à présent, les chefs se rapprochaient le plus du Super Bowl après deux places de championnat de conférence. En janvier 1994, les Chiefs ont perdu 30-13 contre les Buffalo Bills. La saison dernière, Kansas City est tombée face aux New England Patriots, 37-31, en prolongation du match de championnat de l’AFC.

Apparitions du Super Bowl des Chiefs par saison:

1966: défaite contre les Packers

1969: gagnez les Vikings

2019: ?? contre les 49ers

San Francisco 49ers

Apparitions au Super Bowl, y compris cette saison: 7

Championnats: 4

Les 49ers ont une histoire du Super Bowl beaucoup plus étendue que les Chiefs, mais il leur a fallu plus de temps pour se rendre à un match de championnat. Les 49ers ont remporté leur premier Super Bowl au cours de la saison 1981 sous la direction du légendaire entraîneur-chef Bill Walsh. Les 49ers ont battu les Bengals de Cincinnati 26-21, et le quart Joe Montana a été nommé MVP du match. Il a lancé pour 157 verges et un touché tout en ajoutant un touché précipité.

Walsh a remporté deux autres Super Bowls pour San Francisco au cours des saisons 1984 et 1988, avec également Montana comme quart-arrière. Les 49ers ont éliminé l’équipe des Dolphins de Dan Marino puis Cincinnati à nouveau quatre ans plus tard. Walsh a pris sa retraite en 1989 après la dernière victoire du Super Bowl, et l’année suivante, le nouvel entraîneur-chef George Seifert a conduit San Francisco à un Super Bowl. Les 49ers ont détruit les Broncos 55-10 lors du Super Bowl XXIV lors de la première saison de Seifert. Le Montana a également remporté son quatrième et dernier prix MVP du Super Bowl.

Le Montana sera probablement le meilleur quart-arrière du Super Bowl de tous les temps, avec une fiche de 4-0 dans le grand match. Il a également enregistré une moyenne de 286 verges par match, un ratio TD: INT de 11: 0, un taux d’achèvement de 68% et 9,4 verges par passe dans ces Super Bowls.

En 1994, les 49ers de Seifert ont fait rouler les San Diego Chargers 49-26 dans le Super Bowl XXIX. Ce fut le premier titre du Super Bowl de Steve Young en tant que quart-arrière partant. Il est également l’un des six seuls joueurs à avoir remporté les honneurs de la NFL et du Super Bowl MVP au cours de la même saison.

Les 49ers ont ensuite connu un peu de sécheresse au Super Bowl. Ce n’est qu’à la saison 2012 que San Francisco est revenu sous la direction de l’entraîneur-chef de deuxième année Jim Harbaugh. John Harbaugh et les Ravens ont battu les 49ers 34-31 au Super Bowl XLVII cette saison-là.

Apparitions du Super Bowl des 49ers par saison:

1981: Victoire sur les Bengals

1984: Victoire sur les dauphins

1988: Victoire sur les Bengals

1989: Victoire sur les Broncos

1994: Gagnez les chargeurs

2012: défaite contre les corbeaux

2019: ?? contre les chefs

Le Super Bowl 54 devrait être un enfer d’un match. Les deux équipes ont fait partie de l’élite de la NFL toute la saison, et les deux ont la chance d’ajouter à leur histoire de championnat avec une victoire.