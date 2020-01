L’histoire étrange des Chiefs-Titans est-elle importante dans le championnat AFC 2020?

Andy Reid entre dans le match de championnat AFC 1-8 contre les Titans, à la fois comme entraîneur des Chiefs et lors de son précédent passage avec les Eagles. C’est la seule équipe qu’il n’a jamais battue deux fois. Aucune de ces pertes ne semble être liée, car quatre des huit ont été contre différents entraîneurs en chef des Titans.

Bien qu’il soit difficile de trouver une manière traditionnelle de se rapporter à leurs trois derniers affrontements, il est facile de trouver une manière non conventionnelle de se démarquer: ce sont des pertes étranges d’un point pour les Chiefs.

Dans chacune de leurs trois dernières défaites contre les Titans, les Chiefs avaient une avance décente et une probabilité de victoire de plus de 95% à un moment donné dans la seconde moitié. Ils les ont tous perdus d’une manière singulièrement étrange.

Est-ce que cela devrait être important ce week-end? Jetons un regard en arrière en premier.

18 décembre 2016, semaine 15: Titans 19, Chiefs 17 (Arrowhead Stadium)

En 2016, les Chiefs ont accueilli les Titans lors de la semaine 15 avec une chance de décrocher une place en séries éliminatoires. Le jeu s’est joué avec un refroidissement éolien de moins-19 degrés, le jour le plus froid de l’histoire de Arrowhead.

Le match était bâclé, mais les Chiefs avaient une avance de 17-7 à la mi-temps. Les Titans ont décroché un panier et un touché, même s’ils étaient toujours à la traîne 17-16 en raison d’une tentative échouée de deux points avec un peu plus de trois minutes. Les Chiefs n’ont pas été en mesure d’exécuter le chronomètre et de le renvoyer aux Titans, qui ont fait leur chemin sur le terrain.

Le botteur des Titans Ryan Succop s’est aligné pour un panier de 53 verges gagnant le match, directement dans le vent avec une toute nouvelle balle. Il a raté la première tentative, mais Reid a appelé un temps mort. Succop, l’ancien chef lui-même, a réussi la deuxième tentative et les chefs ont perdu.

6 janvier 2018, Wild Card Round: Titans 22, Chiefs 21 (Arrowhead Stadium)

Un peu plus d’un an plus tard, les Chiefs ont de nouveau accueilli les Titans dans le Wild Card Round. L’équipe locale est sortie en tirant sur tous les cylindres, remontant 21-3 tôt. Mais ensuite, l’étrangeté s’est produite.

Le secondeur des Chiefs Derrick Johnson s’est libéré sous pression et a limogé le quart-arrière Marcus Mariota. En train de tomber au sol, Mariota a tâté le ballon et il a été récupéré par les Chiefs avec un chemin dégagé vers la zone des buts. Mais non, l’arbitre Jeff Triplette a jugé que la progression vers l’avant de Mariota s’était arrêtée. C’était un appel incroyablement mauvais et a retiré sept points du tableau.

Ce n’était même pas le pire pour les chefs.

À la fin du troisième trimestre, Mariota a réussi une passe de touché. Oui, c’est arrivé.

Les Chiefs étaient toujours en hausse 21-10 après cela, mais ils ont finalement perdu 22-21 et n’ont pas réussi à marquer du tout en deuxième mi-temps. Derrick Henry avait un record de carrière de 156 verges au sol à l’époque, mais il courrait plus tard pour plus de verges contre les Chiefs lors de leur prochaine rencontre.

10 novembre 2019, semaine 10: Titans 35, Chiefs 32 (Nissan Stadium)

Avance rapide cette saison, lorsque les Chiefs sont allés au Tennessee et ont perdu 35-32 d’une autre manière bizarre.

C’était le premier match de Patrick Mahomes après avoir disloqué sa rotule quelques semaines auparavant, et il a quand même lancé pour 446 verges. Cependant, deux choses ont laissé tomber les chefs. Le premier était leur défense précipitée; Henry a couru 188 mètres ce jour-là. Le deuxième était leurs équipes spéciales.

Les Chiefs menaient 32-27 et s’alignaient pour tenter un field goal pour monter 35-27. Le ballon a été cassé tôt – la première et seule erreur de ce genre cette saison – et le détenteur Dustin Colquitt a paniqué et a jeté le ballon. C’était une pénalité de mise à la terre intentionnelle et a bien préparé les Titans pour un entraînement de départ. Il n’a fallu à Ryan Tannehill que quatre jeux pour faire 61 verges pour un touché au Tennessee.

Les Chiefs ont récupéré le ballon avec 23 secondes à jouer et se sont dirigés vers la surface de tir, où les Titans ont bloqué le coup de pied potentiellement égalisateur de Harrison Butker:

Oui. Les chefs ont de nouveau perdu.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour le match de championnat de l’AFC?

Probablement rien, sauf si vous croyez au vaudou. Ignorez donc tout le bruit sur l’étrangeté de ces affrontements et concentrez-vous sur la partie du terrain qui importera le plus dimanche: la zone rouge.

Les Titans sont exceptionnels dans ce domaine, contrairement aux chefs. Explorons-le.

Les Titans ont marqué 32 fois dans la zone rouge depuis que Tannehill est entré dans l’alignement de départ de la semaine 7, y compris les séries éliminatoires. Ils ont marqué des touchés dans 31 d’entre eux. C’est remarquable. Il n’y a pas une équipe proche du même ratio de succès au toucher des roues:

La raison pour laquelle les Titans sont si excellents dans ce domaine est leur attaque précipitée. Dans la zone rouge, le champ se raccourcit ainsi que les fenêtres à lancer. La plupart des équipes jouent une couverture de deux quarts de hauteur, ce qui rend difficile pour les équipes d’exécuter des concepts verticaux au milieu du terrain. Lorsque les équipes jouent à deux hauteurs, il y a moins de joueurs dans la surface, il est donc important de diriger le ballon.

Depuis la semaine 7, les Titans ont mené la NFL précipitant l’EPA (points attendus ajoutés) et les yards par moyenne dans la zone rouge, alors qu’ils se sont frayés un chemin au bulldozer dans la zone des buts. Tannehill était juste dans la moyenne, et en séries éliminatoires, il n’a pas fait grand-chose dans la zone rouge. Il n’est que 3 des 7 sur ses lancers de zone rouge, mais il a deux touchés, même si l’un d’eux était par la joue de Jonnu Smith.

La défense des Chiefs est 31e contre la course, selon Sports Info Solutions, mais étrangement, l’unité était troisième contre la course dans la zone rouge pendant la saison régulière. Je ne sais pas comment expliquer cela, à part les équipes qui n’essaient pas de précipiter le ballon aussi souvent, car la défense de passe des Chiefs n’a pas été aussi bonne dans la zone rouge.

Néanmoins, les chefs doivent arrêter l’attaque précipitée des Titans dans la zone rouge, car ils vont l’essayer de l’enfoncer dans la gorge des chefs dans cette zone du champ. Même maintenir les Titans à un ou deux buts sur le terrain pourrait mener à une victoire des Chiefs.

D’un autre côté, l’attaque des Chiefs a été désactivée dans la zone rouge cette saison. Entrant en séries éliminatoires, ils étaient 20e dans la zone rouge, convertissant les chances de marquer en touché. C’est un classement bas pour une équipe si élite en attaque. La raison en est l’incapacité des Chiefs à exécuter le ballon, à l’opposé des Titans.

Selon Sports Info Solutions, les Chiefs ont terminé 26e des points gagnés grâce à la course dans la zone rouge au cours de la saison régulière. Les Chiefs se sont améliorés le week-end dernier, convertissant 7 chances sur 8 (lol) en touchés. Cela ressemble à une surcorrection de la saison, mais c’est aussi un reflet de la mauvaise défense des Texans, qui a joué beaucoup trop de couverture masculine.

Mais c’est quand même un point positif. Si les Chiefs cachent 75% de leurs opportunités dans la zone rouge ce week-end, tout en maintenant les Titans à 50%, les Chiefs gagneront le match facilement. Et leur histoire récente contre les Titans peut enfin être mise dans le rétroviseur.