L’hommage de LeBron James à Kobe Bryant était parfait

LeBron James a livré l’un des grands moments de sa carrière avant que les Lakers de Los Angeles n’affrontent les Portland Trail Blazers vendredi soir, le premier match de la franchise depuis la mort tragique de Kobe et Gianna Bryant dans un accident d’hélicoptère dimanche.

Après une vidéo hommage émotionnel sur le jumbotron du Staples Center et une puissante interprétation de l’hymne national par Boyz II Men, James a attrapé un microphone et s’est rendu à la cour centrale pour prononcer un hommage sincère aux Bryants et aux sept autres personnes dans l’accident mortel. . Alors que James froissait sa déclaration préparée et sortait du cœur, il frappa chaque note.

Transcription du discours de James Bryant

Avant de commencer ce discours, je tiens à souligner toutes les vies perdues dimanche matin. Alyssa Altobelli. John Altobelli. Keri Altobelli. Payton Chester. Sarah Chester. Christina Mauser. Ara Zobayan. Gianna Bryant et Kobe Bryant.

Maintenant, j’ai quelque chose d’écrit. Ils m’ont demandé de garder le cap ou quoi que ce soit, mais la nation Laker, je vendrais tout court si je lisais cette merde. Je vais aller directement du cœur.

La première chose qui m’est venue à l’esprit, l’homme, c’est la famille. En regardant autour de cette arène, nous sommes tous en deuil. Nous sommes tous blessés. Nous avons tous le cœur brisé. Mais quand nous traversons des choses comme ça, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous appuyer sur les épaules de votre famille. Et depuis dimanche matin jusqu’à ce point – et j’ai entendu parler de Laker Nation avant mon arrivée l’année dernière, de la taille d’une famille – et c’est absolument ce que j’ai vu toute cette semaine. Non seulement des joueurs, non seulement du personnel d’entraîneurs, non seulement de l’organisation, mais de tout le monde. Tout le monde ici, c’est vraiment, vraiment, vraiment une famille. Et je sais que Kobe, Gianna, Vanessa et tout le monde vous remercient du fond du cœur, comme l’a dit Kobe.

Maintenant, je sais qu’à un moment donné, nous aurons un mémorial pour Kobe. Mais je regarde ça, je regarde ça comme une fête ce soir. C’est une célébration des 20 ans du sang, de la sueur, des larmes, du corps en panne, du lever, de s’asseoir, du tout. Les innombrables heures, la détermination à être aussi grande que possible. Ce soir, nous célébrons l’enfant qui est venu ici à 18 ans, a pris sa retraite à 38 ans et est probablement devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années, mec.

Ce soir est une fête.

Avant de jouer (crier). Je t’aime, mec. Kobe est un frère pour moi. Du temps où j’étais au lycée, je l’ai observé de loin jusqu’à entrer dans cette ligue à 18 ans, en le regardant de près. Toutes les batailles que nous avons eues tout au long de ma carrière. La seule chose que nous avons toujours partagée était cette détermination à vouloir toujours gagner et à être formidable. Le fait que je sois ici maintenant signifie beaucoup pour moi. Je veux continuer avec mes coéquipiers, continuer son héritage, non seulement pour cette année, mais aussi longtemps que nous pourrons jouer au basket que nous aimons parce que c’est ce que Kobe Bryant voudrait.

Donc, dans les mots de Kobe Bryant, “Mamba out.” Mais dans les mots de nous, “Pas oublié.” Continuez, frère.

Conférence de presse de James d’après-match sur Bryant

James a également parlé de Bryant lors de la conférence de presse d’après-match après la défaite des Lakers 127-119:

«Assurez-vous simplement de faire un câlin aux s — de votre famille. Si vous avez des enfants, dites à vos enfants que vous les aimez. Essayez de le faire autant que vous le pouvez. “

Il n’y a pas grand-chose à ajouter, mais soulignons ceci: James ne devrait jamais être pris pour acquis. Sa maturité et sa prévenance ont brillé à son apogée au moment le plus sombre de l’histoire de la ligue. Il ne pouvait y avoir de meilleur ambassadeur du basket-ball, de la NBA ou des sports américains.

Repose en paix, Kobe et Gigi Bryant.