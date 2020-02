L’hommage émotionnel des Lakers et Lebron James à Kobe Bryant

Le Staples Center a connu son premier match après la perte irréparable de l’ancien joueur légendaire des Los Angeles LakersKobe Bryant, montrant, comme toute la NBA l’a fait auparavant, à quel point c’était génial pour eux et le monde du basket-ball.

01/02/2020 à 09:53

CET

C’était une soirée spéciale qui n’avait pas la touche finale, la victoire, ce que le “Black Mamba” voulait toujours le plus à chaque fois qu’il était sur le terrain.

Le triomphe est resté, avec tous les méritants, les Trail Blazers car ils avaient à la base Damian Lillard à la grande figure du choc par leurs 48 points et pour savoir maîtriser les émotions et les larmes qui étaient pendant tout le match en pleine floraison.

La base des étoiles des Trail Blazers était imparable toute la nuit et est resté à un triple double rebond après avoir contribué les 48 points cités, 10 passes décisives et neuf rebonds.

Lillard, avec sept triples marqués, a conduit les Trail Blazers à la victoire dans un environnement chargé d’émotions et a en quelque sorte blessé les Lakers, qui ont lutté avec le traumatisme émotionnel de la tragédie de la perte de Bryant, leur chef d’encester de tous les temps, ce qui leur a donné cinq titres de champion et celui qui a joué le plus de matchs pendant 20 saisons consécutives.

Les deux équipes ont participé à un hommage émouvant à Kobe avant le début du jeu, qui comprenait des chansons, des vidéos avec des actions exceptionnelles du mythe déjà angélien et un discours passionnant de la nouvelle superstar des Lakers, qui est venu prendre la position du “Black Mamba”. “, l’attaquant LeBron James.

Le point culminant de la carrière de Bryant a été le leitmotiv sur l’écran vidéo du terrain à chaque pause, tandis que Lillard était celui qui a mis le meilleur affichage à bord et spectacle sportif.

Les sept triplets de Lillard lui ont permis d’établir un nouveau record en NBA en ajoutant 40 lors de ses cinq derniers matchs, un record qui est pratiquement passé inaperçu car la soirée était exclusivement en mémoire et en hommage à Bryant.

Lillard est également devenu le troisième joueur de l’histoire de la ligue à obtenir au moins six triplets en cinq matchs consécutifs.

Mais Lillard était conscient que rien de ce qui avait été fait sur la piste du Staples Center n’allait au-delà de l’élément statistique et donnerait une victoire importante aux Trail Blazers (22-27), qui continuent de récupérer le terrain qui a perdu le début en saison pour atteindre les séries éliminatoires.

De plus, la base a reconnu après le match que l’enjeu n’était pas de gagner ou de perdre un match mais d’être à côté de toutes les familles qui ont perdu leurs proches lors de la grande tragédie survenue dimanche dernier.

Avec Lillard, le pivot Hassan Whiteside a également été décisif dans le jeu intérieur en dominant les actions sous les cerceaux et en contribuant un double-double de 30 points, 12 rebonds -10 défensifs-, cinq blocs, deux passes et deux balles.

L’escorte C.J. McCollum a terminé avec 19 points en tant que troisième meilleur buteur des Trail Blazers, qui a joué sans l’attaquant vétéran Carmelo Anthony, l’ami personnel de Bryant, qui était en retrait pour des “raisons personnelles”.

Face à tant d’émotions, James avait toujours la capacité de fournir un double-double de 22 points, 10 passes décisives et huit rebonds, au milieu des larmes et des promesses de ne jamais oublier le «frère» décédé.

Les adeptes des Lakers qui ont rempli le Staples Center n’ont pas cessé de chanter la chanson de “Kobe! Kobe!” à la recherche de donner tout le soutien à l’équipe angelino.

Ça ne pouvait pas être, à la fin, les Trail Blazers étaient meilleurs, mais James l’a déjà dit très clairement lors de l’hommage chaleureux et émotionnel à Bryant, que l’esprit et la mémoire du “Black Mamba” dureront pour toujours au sein de la “Lakers Naction”.

.