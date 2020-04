L’homme, le mythe, le joueur: une collection d’histoires de paris de Michael Jordan

ESPN a apporté un doux soulagement aux fans de sport socialement distancés hier soir sous la forme de «The Last Dance», son documentaire en 10 parties 30 pour 30 sur Michael Jordan et les Chicago Bulls de 1997-1998.

Tout examen réel de Jordan doit inclure une discussion sur ses exploits de jeu. La Jordanie est (sans doute) le plus grand joueur de tous les temps. Mais l’ampleur et l’intensité des exploits de jeu de la Jordanie sont à couper le souffle.

N’importe qui. Nulle part. À tout moment. Des enjeux.

Il n’est pas difficile de trouver des histoires de jeu liées à la Jordanie. Et une image commence à apparaître du joueur que Jordan était quand il ne dirigeait pas le tribunal. Aujourd’hui, je présente une tentative de collecte des histoires partagées à travers le monde.

Ces histoires sont une compilation d’archives Internet, provenant de recherches, de publications Reddit, de références dans des histoires plus grandes, de première main, de seconde main et, parfois, de comptes de troisième main (et notées comme telles lorsqu’elles sont présentées).

LA THÉORIE DE LA CONSPIRATION

Il est impossible de couvrir les exploits de jeu de Jordan sans discuter de sa retraite de 1993 du basket-ball et des théories du complot liées au jeu qui en découlaient. L’ancien gardien et diffuseur des Bulls, Norm Van Lier, est le plus souvent à l’origine de cette discussion, même si l’idée est probablement venue quelque part.

Après la mort du père de Michael, James Jordan, à l’été 1993, Van Lier a commencé à discuter sur la radio sportive de Chicago d’un lien possible entre le meurtre de Jordan plus âgé et les exploits de jeu de son fils. La ligue avait mené deux enquêtes internes sur les jeux de hasard en Jordanie en 1992, centrées sur les contrôles trouvés lors d’enquêtes criminelles – l’une au cours d’une enquête sur une scène de crime au domicile d’un cautionnaire assassiné – et aucune n’avait abouti à une sanction publique.

Selon le livre prolifique de Roland Lazenby sur la Jordanie, «La vie», «[NBA commissioner David] Stern a déclaré aux journalistes que la dernière enquête de la ligue sur la Jordanie était désormais close, soulignant qu’il était certain que Jordan n’avait jamais parié sur les matchs de la NBA et ne souffrait pas de dépendance au jeu. »

Lou Capozzola / NBAE via .. Sur la photo: Michael Jordan et David Stern (à droite) lors de la conférence de presse sur la retraite de Jordan en 1993.

Mais lorsque Jordan a pris sa retraite plus tard cet été-là en 1993, le chroniqueur de Chicago Dave Kindred a émis l’hypothèse que la retraite de Jordan était liée à ses exploits de jeu. Jordan lui-même a déclaré concernant un possible retour en championnat lors de son annonce de départ à la retraite: “si David Stern me laisse rentrer”, ce qui n’a fait qu’alimenter le discours de complot.

Stern, lorsqu’on lui a directement posé la question, a toujours insisté sur le fait que le discours sur le complot était absurde – mais Jordan, selon plusieurs éléments du dossier, a estimé qu’il n’allait pas assez loin. Stern, d’autre part, a estimé que s’il allait plus loin, cela ne ferait qu’alimenter la discussion.

Le meilleur raisonnement pour mettre cette conversation au lit vient de Lazenby, qui a noté à la fois dans son livre et dans un extrait pour HoopsHype, que pour que Jordan devienne le propriétaire majoritaire des Charlotte Bobcats / Hornets, il devrait effacer le processus d’enquête et avoir l’approbation de Stern:

La meilleure preuve que la Jordanie n’a jamais, jamais fait une telle chose? Déjà propriétaire minoritaire des Bobcats en 2007, il deviendrait propriétaire majoritaire quelques années à peine après sa soirée à Las Vegas. D’une manière ou d’une autre négligée dans le processus de la Jordanie à devenir propriétaire est la chose la plus proche que le public obtiendra probablement jamais à une réponse au sujet de la «théorie du complot». Le commissaire de la NBA David Stern et Jordan n’avaient jamais été aussi proches, mais Stern a travaillé très dur en coulisses pour que la propriété de Jordan se réalise. Et une fois que c’est arrivé, le commissaire a continué d’aider à l’ajustement.

C’est assez hermétique.

Personne ne nie que Jordan a joué, et parfois joué compulsivement. Mais chaque biographie et morceau de texte majeur montre clairement que les problèmes qu’elle a causés à la Jordanie étaient gênants et menaçaient l’image publique prudente qu’il avait cultivée pour réussir son marketing.

JEUX DANS SON ADN

Revenons à la première année du secondaire en Jordanie. Avant les SMS et Snapchat, avant Internet, les gens qui se frappaient s’écriraient des lettres. Jordan a écrit à la jeune femme qu’il emmènerait au bal junior-senior et, selon «The Life», a écrit: «J’étais vraiment heureux quand vous m’avez donné mon honnête pièce, j’ai gagné le pari.»

Au collège, l’histoire était à peu près la même. Extrait de “Playing For Keeps: Michael Jordan et le monde qu’il a fait” de David Halberstam

Il y a un an, un chèque de 5 $ de «Mike Jordan» a été vendu aux enchères. TMZ a raconté l’histoire du commissaire-priseur:

C’était le 27 février 1984 et Jordan – d’humeur à jouer au billard – est allé au sous-sol des tours de Granville sur le campus de l’UNC… et a commencé à dominer sur la table. Les gars misaient de l’argent… et MJ avait augmenté de 25 $. Un ami du gars que Jordan battait pensait que Michael bousculait son copain, alors il est intervenu pour jouer MJ… et récupérer une partie de l’argent qu’il avait perdu. MJ a perdu quelques matchs d’affilée – ce qui, selon l’expéditeur, a irrité Jordan – alors il a décidé de retirer de l’argent et de prendre les 5 dollars qui lui étaient dus. L’ami – réalisant que Jordan allait probablement être une superstar de la NBA – a demandé à Michael s’il pouvait le payer avec un chèque personnel. Michael a accepté… et l’étudiant UNC a écrit le chèque à «Mike Jordan» – le nom du phénomène du basket-ball sur le campus.

Voici un bon précurseur du type de joueur que Jordan deviendrait et qui préfigurait son jeu de golf obsessionnel. Extrait de «La vie»: David Mann, un camarade étudiant de l’UNC, qui avait l’habitude de passer du temps avec Jordan et de le présenter à la critique de film, mettait une tasse dans le couloir.

“Il veut le faire aussi, et il veut parier sur la mise du ballon dans la tasse”, a rappelé Mann. «C’était seulement comme un quart ou un centime, mais de toute façon, nous avons fait ça pendant trente minutes et je le battais. Je devais aller en classe et il ne me laissait pas arrêter. Il me fait donc rester là-bas, mais je ne voulais pas perdre donc j’ai continué à le mettre dans la tasse. “ Finalement, exaspéré, Jordan jeta le putter et s’éloigna. “Il a fini par me devoir environ soixante-quinze cents”, se souvient Mann, “et il n’a jamais payé.”

Ce ne serait pas la dernière fois qu’il soudait.

[Chad Millman talks Michael Jordan stories with Wright Thompson on The Favorites Podcast]

LE REQUIN DANS L’AVION

La réputation de Jordan n’a jamais été celle d’un coéquipier de premier ordre. Il ne s’agissait pas seulement de frapper Steve Kerr ou de saper constamment Toni Kukoc. Il déprécierait et détruirait ses coéquipiers sans relâche, à partir de sa saison de recrue.

L’histoire qui illustre le mieux la façon dont Jordan a cherché à bousculer même ses coéquipiers vient de l’ancien centre des Bulls Will Perdue. Du rapport Bleacher:

Le fait que les vols charters des Chicago Bulls aient servi de casinos de facto tout au long des années 1990 était un secret de polichinelle pour les fans de la NBA. Il y a la célèbre photo Sports Illustrated de Ron Harper, Scottie Pippen et Michael Jordan jouant aux cartes, jetés sur une couverture parfaitement pliée dans l’allée de l’avion. La configuration a empêché les cartes de glisser, sa minutie indiquant la fréquence de ces jeux. Mais l’arrière de l’avion était la salle des High Rollers, extrêmement compétitive. C’est là que vous trouverez le plus souvent Jordan, bien sûr, jusqu’à ce qu’il apprenne les jeux de blackjack à 1 $ des joueurs à l’avance. Jordan voulait entrer. Will Perdue, le premier rond des Bulls en 1988, ne jure que par sa mémoire de l’échange suivant entre le Temple de la renommée et John Paxson: Paxson: “Pourquoi vous embêtez-vous même à jouer avec nous?” Jordan: “Je peux donc dire que j’ai votre argent dans ma poche.”

LITTÉRALEMENT N’IMPORTE QUOI

Quand je dis qu’il parierait sur n’importe quoi, je ne veux pas dire “n’importe quel jeu” – je veux dire “n’importe quoi”.

Extrait d’une chronique de Bill Simmons datant de l’époque où la «Page 2» d’ESPN existait (et citée à l’origine dans «Playing For Keeps:» de Halberstam

Avant que les équipes de la NBA aient saisi la puissance de rajeunissement des avions affrétés, les Bulls attendaient leurs bagages à Portland lorsque Jordan a frappé un mec sur le tapis roulant: je parie que mes sacs sortent en premier. Sautant sur les cotes incroyablement favorables, neuf coéquipiers ont joyeusement accepté le pari. Effectivement, les sacs de Jordan ont mené le déploiement. Il gloussa de plaisir en récoltant l’argent de tout le monde. Ce qu’aucun des drageons ne savait, et ce que MJ ne leur aurait probablement jamais dit, c’est qu’il avait soudoyé un bagagiste pour l’aider. Il n’a pas empoché beaucoup (quelques centaines de dollars), et étant donné que sa valeur nette oscillait autour de neuf chiffres à l’époque, il est sûr de dire qu’il n’avait pas besoin de l’argent supplémentaire. Mais cela n’avait pas d’importance. Il y avait une chance de marquer facilement, et il l’a saisie.

Juste pour revoir ceci, l’athlète le plus populaire et le plus rentable de tous les temps:

Pariez 100 $

Pariez 100 $ sur quel sac sortirait en premier

Triché pour gagner!

Que diriez-vous de roche, de papier, de ciseaux? Via Jay Williams (NSFW) sur «The Brilliant Idiots:»

Que diriez-vous… de toutes choses… du concours de tableau de bord Dunkin ’Donuts? De Will Perdue, s’adressant à l’Athletic:

“J’ai joué avec MJ, le tricheur ultime de tous les temps”, a déclaré Will Perdue, qui a joué avec les Bulls de 1988 à 1995, et est maintenant analyste pour NBC Sports Chicago. «Il voudrait toujours parier sur la course Dunkin’ Donuts. Ce que nous ne savions pas, c’est qu’ils l’ont répété. Les agents de sécurité étaient là pendant la répétition pour voir qui gagnerait. Il demanderait aux gardes de sécurité qui gagneraient avant de vouloir parier. “ Perdue a admis qu’il avait perdu contre Jordan plusieurs fois avant de comprendre ce qu’il faisait. «Ensuite, j’ai découvert ce qui se passait, puis je ne parierais avec lui que s’il me laissait choisir en premier. Puis il était comme, non », a déclaré Perdue.

Que diriez-vous de… Crazy Eights?! Le coéquipier de l’UNC Buzz Peterson a relayé une histoire dans le livre de Flip Bondy “Tip Off” sur le projet de 1984 dans lequel il jouait à un jeu de cartes dans un hôtel de Syracuse avec un groupe comprenant Jordan et la mère de Peterson.

Buzz a surpris Michael en train de tricher au jeu de cartes Crazy Eights en cachant un huit – tout en jouant contre la propre mère de Peterson. “Il était là, juste sous sa jambe”, a déclaré Peterson.

Vous vous demandez peut-être “Pourquoi voudrait-on jouer avec ce gars?” Eh bien, mon ami, c’est une très bonne question. La Jordanie était une force telle, et une force si importante, que des gens étaient constamment détenus sur son orbite.

Et regardez, cet état d’esprit continue, même innocemment, en public. Comme à ce moment-là, Jordan a pris un pari de Chris Paul devant un groupe de campeurs de basket-ball avec des chaussures pour les enfants sur la ligne:

Mais s’il est vrai que Jordan parierait n’importe qui, n’importe où, il ne fait aucun doute qu’un forum en particulier a fait ressortir son besoin de jouer: le terrain de golf.

LE VERT

Comme introduction à la façon dont Jordan aborde les paris sur le golf, Charles Barkley a déclaré au Dan Patrick Show il y a quelques années que, tandis que lui et d’autres membres du cercle de Jordan joueraient pour 100 $ par trou, Jordan jouerait régulièrement pour 100000 $ par trou, dont un trou mémorable d’une valeur de 300 000 $.

Parlons de l’histoire de golf la plus célèbre pour la Jordanie. Retour avec moi jusqu’en 1992.

La légende des Blackhawks Jeremy Roenick est dans le cercle restreint et Jordan l’emmène au golf. Roenick a raconté cette histoire au McNeil and Parkins Show à la radio de Chicago, et Golf Digest a transcrit:

«Rendez-vous tôt à Sunset Ridge. Nous allons jouer 18 trous », se souvient Roenick. Nous avons joué un tour, je l’ai battu pendant quelques milliers et je me suis préparé à partir… Maintenant, les Bulls jouent ce soir-là. Ils ont joué à Cleveland ce soir-là. Je pense qu’il part, il est 10 heures. Il dit: “Non, allons jouer à nouveau.” «Alors nous allons remplir un sac plein de glace et de Coors Light et nous repartons. Nous roulons autour de 18 autres et je le prends pour un autre couple [thousand dollars]. Maintenant, nous avons bu tout l’après-midi et il va de Sunset Ridge au stade pour jouer un match. Je déconne. Je me dis: «Je vais appeler mon bookmaker. Tout l’argent que vous venez de perdre pour moi, je mets Cleveland. » “Il dit:” Je vais vous dire quoi. Je vous parie que nous gagnerons de 20 points et j’en ai plus de 40 [points]. “Je me dis” Terminé “. Son of a gun sort et marque 52 points et il gagne par 26 points ou quelque chose.”

Maintenant, c’est un compte rendu officiel de Roenick of Jordan jouant sur sa propre performance et sur les Bulls pour gagner. (Il convient de noter que les détails du compte de Roenick ne correspondent pas exactement à ceux des Bulls au cours de l’ère de la Jordanie. Si Cleveland était l’adversaire, Jordan a marqué 40 points ou plus contre les Cavaliers à domicile cinq fois dans sa carrière à Chicago et quatre fois dans les séries éliminatoires. Dans quatre de ces matchs, il a marqué 50 ou plus, mais les Bulls n’ont gagné aucun de ces matchs avec plus de 20 points.)

Indépendamment de certains flous sur les détails de Roenick, Jordan est le dernier être humain de l’histoire du monde à avoir rasé des points, mais gardez à l’esprit qu’il a également déclaré aux journalistes “Je ne suis pas Pete Rose” quand il jouait faisait l’objet d’une enquête.

Le golfeur professionnel Rickie Fowler a raconté à notre propre écrivain de golf Action Network Jason Sobel son temps face à la Jordanie:

«Je pense que beaucoup de ces matchs, que vous soyez avec les garçons à la maison pour jouer avec de l’argent ou jouer avec MJ et faire avancer ces jus, ce sont quelques-unes des meilleures préparations pour sortir et être prêt à jouer au golf de tournoi. . Il vous jouera pour tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous fait peur. “

«Tout ce qui vous fait peur» est certainement révélateur. Ces paris pour Jordan n’ont rien à voir avec l’argent mais tout à voir avec une soif de compétition et une autre chance de dominer, de vaincre et d’intimider un adversaire. C’est pathologique.

Justin Thomas, maintenant un golfeur vainqueur de grands championnats, a sa propre histoire de jeu en Jordanie sur le parcours – mais la sienne est avec MJ, plutôt que contre. Jordan, un visiteur fréquent du Kentucky pour regarder (et jouer) le Derby, a fait la connaissance d’un jeune Thomas lors de ses voyages dans le Bluegrass State.

Et comme JT l’a dit à notre Jason Sobel, Jordan a appelé Thomas, alors un phénomène de 16 ans, pour l’aider à escroquer ses amis de l’argent:

«Je roulais avec MJ. Quand nous sommes arrivés au premier trou, il a dit: “Allez chercher vos clubs.” Il a dit [his playing partners], “D’accord, j’ai le petit homme. Nous prendrons celui qui nous veut. » Il y a huit personnes. Il ne voulait pas me dire le jeu; il a dit que je n’avais pas besoin d’entendre ça. Tout le monde me donne du chagrin parce que je jouais les mêmes t-shirts qu’eux. J’étais minuscule quand j’avais 16 ans. Nous avons donc joué les sept derniers trous et j’ai réussi quatre birdies. Nous les avons plutôt bien battus. C’était amusant. Il m’a juste mis à l’aise. J’avais joué dans de grands tournois nationaux, mais c’était le plus gros deal auquel j’aie jamais participé. C’était plutôt cool. Nous avons eu une journée assez mémorable dont nous parlons encore. Il a toujours pris soin de tout le monde pour le pourboire, alors disons que mon pourboire était un peu plus gros cette année-là. »

Et puis, bien sûr, il y a l’histoire de Richard Esquinas.

Esquinas était un promoteur immobilier à San Diego. Il a rencontré Jordan en 1989 et pendant quatre ans, lui et Jordan se sont rencontrés régulièrement pour jouer au golf et jouer des sommes exorbitantes.

En 1993, Esquinas a publié un livre (par le biais d’un éditeur, il convient de noter qu’il était propriétaire) intitulé “Michael and Me: Our Gambling Addiction… My Cry For Help!”

Dans le livre, Esquinas détaille un voyage de golf en septembre 1991 à San Diego avec la Jordanie, affirmant que MJ avait baissé de 1,252 million de dollars. Esquinas a déclaré au Chicago Tribune que Jordan avait réduit sa dette à environ 900 000 $ avec un match en juin suivant.

Et puis, dans ce qui faisait à nouveau partie d’une tendance établie avec la Jordanie, Esquinas dit qu’il avait du mal à collecter, détaillant les multiples correspondances demandant de l’argent. L’affaire a finalement été réglée pour beaucoup moins, Esquinas affirmant avoir réduit le montant à 300 000 $, déclarant au Chicago Tribune: «Je voulais juste sortir. J’ai pris un coup juste pour sortir. » Esquinas n’a finalement reçu que 200 000 $, selon une histoire publiée par Vice.

Voici ce que Jordan en a dit dans une interview avec Ahmad Rashad:

«Je sentais que j’étais trahi par cet individu. Il se considérait comme un ami. Je ne le considère pas comme un ami, car les amis ne font pas ça à d’autres amis. “ “Je serais malade si je perdais 1,2 million de dollars”, a ajouté Jordan. «Et il serait malade s’il le réduisait à 300 000 $.» Jordan n’a pas nié devoir 300 000 $ à Esquinas, ni lui avoir versé 200 000 $, mais a rejeté le chiffre de 1,2 million de dollars comme «grotesque» et exagéré. “Il a exagéré jusqu’à un certain point, et je suis arrivé à ma propre conclusion pour expliquer pourquoi il a exagéré … Il vend des livres.”

LES CARTES

Le golf a peut-être été son principal vecteur de compétition et de paris, mais le GOAT aime aussi les jeux de cartes: le blackjack, le poker et surtout un jeu joué sur les vols Bulls et dans les chambres d’hôtel du monde entier appelé «Tonk» ou selon les règles de Bicycle. , “Tunk”.

Certaines des meilleures histoires tournent autour de la Dream Team en 1992. Du récit vital de Jack McCallum sur cet été sauvage:

Mais il y avait Jordan à Monte Carlo, jouant toute la nuit, Horace Balmer, le gardien de la NBA avec lui la plupart du temps. (Les joueurs ont appelé Balmer «Bam» pour l’exclamation qu’il a prononcée quand il a jeté ses cartes; c’était avant Emeril Lagasse.) De temps en temps, Jordan avait même sa propre table de blackjack réservée et a joué les cinq mains. Jordan ne violait aucune loi, rappelez-vous, bien que le casino ne pouvait pas être ravi que, à certaines occasions, un homme mystérieux se tenait derrière lui à la table de blackjack. “Le compteur de cartes personnelles de Michael”, lui a décrit un membre de l’équipe Dream Team.

Jordan a joué au poker avec des célébrités de tous types et de tous niveaux. T.I. a déclaré il y a plusieurs années que lui et Jordan avaient discuté des stratégies de poker.

Et Phil Hellmuth a écrit un article, détaillant la victoire de Jordan à un événement de cartes de charité, y compris un jeu qui illustre à la fois le savoir-faire du poker de Jordan et son agressivité impitoyable.

«Alors que je parlais un peu de la poubelle avec Jordan à propos de son jeu Hold’em, j’ai remarqué qu’il était le chip leader pendant la majeure partie de la nuit. Dans une main, je l’ai vu suivre la grosse mise à 4 000 $ (il boitait) en position tardive avec A-A. Limper avec des as de poche est un jeu assez sophistiqué, et cela a fonctionné comme un charme lorsque le flop est tombé 8-6-2, et Jordan a cassé le joueur à la petite blind (qui tenait Q-8). Plus tard, j’ai vu Jordan boiter avec A-J, après quoi le petit blind a fait tapis avec A-10, et le gros blind a suivi avec sa courte pile de jetons avec 10-3. Jordan a appelé et il était un grand favori pour remporter un énorme pot une fois de plus! Le flop était J-4-4, Jordan a cassé deux joueurs dans cette main et il était maintenant à la table finale avec le chip lead. Phil Gordon a annoncé la table finale tandis que les spectateurs se rassemblaient à sept profondeurs pour regarder Jordan tenter de remporter un championnat de plus. Chan, Oakley, Ewing, Raymer et moi nous tenions derrière Jordan alors qu’il dépoussiérait les joueurs. Une main clé Jordan avait 5-5, avec un flop de 7s-7d-2s, et il a misé. Le seul joueur à la table qui l’avait couvert a fait tapis, et Jordan – qui avait joué avec ce joueur toute la nuit – a étudié pendant près de 80 secondes avant de suivre. C’était un grand appel, et Jordan a maintenant pris une énorme avance de jetons avec trois joueurs restants. Lorsque Jordan s’est rendu aux deux derniers joueurs, il était all-in avec A-7 contre ses adversaires Q-9. Il avait besoin de l’A-7 pour se tenir debout (il était à environ 57% favori), et si c’était le cas, il aurait un énorme chip lead. Le flop est tombé 8-7-6, et maintenant le joueur avec le Q-9 avait besoin d’un cinq, d’un neuf, d’un dix ou d’une reine. C’était un flop dangereux pour Jordan, mais la carte suivante était un sept, et maintenant il n’avait plus qu’à retenir un cinq ou un 10 sur la dernière carte. La dernière carte était un cric, et Jordan a ensuite remporté le titre, le trophée et le premier prix de 25000 $, qu’il a rapidement remis à la charité Trent Tucker, ainsi que les 50000 $ qu’il a payés pour la fabrication sur mesure ” chopper ‘moto qu’il a acheté pour son ami M. Oakley. “

Vous connaissez tout le morceau «Zero Dark 23» de LeBron sur la façon dont il désactive les médias sociaux pour rester concentré sur les séries éliminatoires? Eh bien, comparons cela à cette tristement célèbre histoire de 1993 la veille d’un match éliminatoire contre les Knicks, via le New York Times News Service:

Michael Jordan des Chicago Bulls a apparemment passé la nuit et tôt le matin avant le match de barrage de mardi soir dans un casino d’Atlantic City, dans le New Jersey. Selon un employé de Bally’s Grand, Jordan était au casino de l’hôtel tard lundi soir. L’employé, qui a demandé l’anonymat, a déclaré que Jordan s’était rendu à l’hôtel à 17 h 07. et départ à 23h05. Un porte-parole de Bally’s, Michael DiLeva, aurait seulement dit: “Nous devons respecter la vie privée de nos clients.” Cependant, deux spectateurs du match des Knicks-Bulls de New York mardi soir ont déclaré avoir vu Jordan au Bally’s à 2h30 mardi matin. Les spectateurs, habitués de longue date de la cour au Madison Square Garden, ont également demandé que leur nom ne soit pas utilisé. De plus, des stations de radio de Philadelphie et d’Atlantic City ont reçu hier des appels de personnes qui ont dit avoir vu Jordan au casino. Alors qu’il terminait son interview dans la salle des médias après le match mardi soir, Jordan a été invité en privé s’il était à Atlantic City lundi soir. Il sourit, puis marmonna quelque chose et continua de marcher.

J’ai gardé le meilleur pour la fin.

Le tristement célèbre haussement d’épaules de Jordan contre les Trail Blazers lors de la finale de la NBA 1992 est un moment emblématique.

Pendant des années, on pensait que c’était une expression amusante du GOAT étonné par ses propres capacités. Plus tard, on pensait que c’était une expression de haine envers Clyde Drexler, contre qui Jordan avait une de ses nombreuses rancunes éternelles.

Nan.

Il haussait les épaules à Magic Johnson, qui avait battu Jordan la nuit précédente et dans la matinée à un jeu de cartes.

Voilà à quel point le jeu fait partie de l’histoire de Jordan. Même certains de ses moments les plus emblématiques remontent aux paris.

L’HOMME, LE MYTHE, LE JOUEUR

Je n’ai jamais eu de fausses idées sur l’identité de Jordan. Je n’ai jamais craqué pour le sourire chaleureux qu’il a fait lors des publicités McDonald’s et des publicités Nike dans les magazines. L’homme était impitoyable; ce n’était pas difficile à voir.

Mais après avoir lu tous ces articles et tous ces livres pour recueillir l’histoire de la vie de jeu de Jordan, il y a eu une citation qui m’a touché et m’a forcé à voir Jordan différemment.

Il provenait de James «Slim» Bouler, un trafiquant de drogue et un arnaqueur de golf qui avait un chèque de Jordan d’un montant de 57 000 $ saisi lors d’une arrestation. Selon le Washington Post, Bouler a déclaré:

«Les seules personnes qui disent que Michael Jordan a un problème de jeu sont celles qui ne connaissent pas Michael. Certaines personnes aiment manger. Certaines personnes aiment pêcher. Certaines personnes aiment chasser. Certaines personnes aiment boire de la bière. Et certaines personnes aiment jouer. Michael Jordan aime jouer. »

Pour la plupart des joueurs, le jeu est synonyme de plaisir de gagner.

Mais pour Jordan, même s’il perdait des centaines de milliers de dollars à la fois, c’était à peu près une chose – la seule chose qui avait motivé sa carrière, sa vie personnelle, son identité. Peu importe les enjeux, peu importe le décor, peu importe le jeu…

Il s’agissait toujours de vous battre.

Et par vous, je veux dire tout le monde.