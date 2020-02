L’horrible crash de Ryan Newman montre le chemin parcouru par la sécurité NASCAR

Le pilote de NASCAR Ryan Newman est dans un état grave mais stable mardi matin après une épave horrible dans le dernier tour du Daytona 500 lundi soir.

Newman tentait de se positionner avec Ryan Blaney lors du dernier tour lorsque sa voiture a été clippée et a viré droit dans le mur. Il s’est ensuite poignardé, avant de basculer sur son toit, et d’être heurté par une voiture de Corey LaJoie, l’envoyant voler dans les airs.

Par respect pour Newman et sa famille, nous avons choisi de ne pas montrer de vidéo de l’accident ici.

Les intervenants sur les lieux ont agi rapidement en coupant Newman de la voiture et en le précipitant immédiatement au Halifax Medical Centre. Peu après 22 h heure locale, la NASCAR a publié une déclaration selon laquelle Newman était dans “un état grave”, ajoutant que les médecins ont déclaré que ses blessures “ne mettaient pas la vie en danger”, mais il n’y a eu aucune mise à jour depuis.

Roush Fenway Racing, l’équipe de Newman, n’a pas beaucoup parlé de l’accident pour le moment, en dehors de faire une courte déclaration similaire à NASCAR, indiquant que Newman était OK, compte tenu de la gravité de l’épave. Todd Gordon, chef d’équipe de Blaney, a expliqué à USA Today le point de vue de son équipe sur l’accident.

«Il a bloqué le haut, puis il a aussi bloqué le bas, et à ce moment-là, quand il a bloqué le bas, je me suis simplement engagé à pousser pour gagner, essayer de faire gagner une Ford au lieu de [Hamlin]. “

Quelle que soit la cause de l’accident lui-même, le résultat heureux est le résultat de nombreuses innovations en matière de sécurité ajoutées au sport ces dernières années. Si ces améliorations n’avaient pas été apportées, l’issue de l’accident de Newman aurait pu être très différente.

La campagne pour des courses plus sûres a commencé en 1988 avec l’ajout de plaques de restriction et a refait surface après l’accident mortel de Dale Earnhardt en 2001. C’est à cette époque que NASCAR a adopté l’utilisation de dispositifs de soutien de la tête et du cou (HANS), qui ont aidé à stabiliser la tête du conducteur. et le cou pour réduire la possibilité de fractures du crâne en cas d’accident.

Le plus grand facteur de différence à la suite d’accidents comme celui de Newman est survenu en 2007, lorsque NASCAR a révisé la conception des voitures de course elles-mêmes. Surnommée la «voiture de demain», les voitures nouvellement conçues ont été construites avec un châssis plus robuste, de meilleures cages de roulement et ont déplacé la position du siège du conducteur lui-même pour être plus proche du milieu de la voiture, plutôt que du côté comme on le trouve dans un tramway commun. Cela signifiait que lorsque les voitures heurtaient le mur ou étaient heurtées par le côté, les conducteurs avaient beaucoup plus de latitude avant que leur corps ne soit en danger.

NASCAR ne sera jamais intrinsèquement sûr, mais d’autres modifications ont été suggérées pour aider à protéger les conducteurs. Des règles potentielles sur les courses de pack pourraient être mises en œuvre pour réduire la quantité de contact entre les voitures, ce qui, comme tous les changements, bouleversera probablement les puristes du sport. Il est possible de continuer à améliorer et à innover pour rendre NASCAR plus sûr, en particulier à la lumière de l’accident de Newman. Cela déplacerait l’attention afin que les gens fassent attention aux races elles-mêmes, pas aux accidents.