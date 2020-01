Lillard raconte le boeuf de Westbrook avant le match Rockets vs. Blazers

Le gardien des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, espère rapprocher son équipe de la tête de série n ° 8 de la Conférence de l’Ouest et de sa dernière place en séries éliminatoires en battant les Houston Rockets mercredi.

Actuellement à égalité pour le record n ​​° 10 à 20-27, Portland risque de manquer les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2012-13, la saison recrue de Lillard.

Il a reçu un rappel de cela de la part des Rockets guard et ancien MVP Russell Westbrook au cours d’un quart de quart entre les étoiles le 15 janvier.

«Quelle graine vous avez tous? Quelle graine en séries éliminatoires êtes-vous tous? », A demandé Westbrook à Lillard en se tenant sur la ligne des lancers francs, selon le souvenir de l’histoire de Lillard à Jason Quick de The Athletic.

Les deux, dont la rivalité a atteint de nouveaux sommets lorsque Lillard a décroché un coup gagnant dans la série au buzzer lors des séries éliminatoires de 2019 contre Oklahoma City Thunder de Westbrook, ont continué à se renforcer à certains moments cette année.

Avec 8:08 à jouer dans le match du 15 janvier et les Blazers de 14 points, Lillard a commis une faute sur Westbrook dans le poteau et Westbrook est allé à la ligne. Audio capturé Westbrook disant «Une faute est un seau. Tu ne peux pas me garder. “

Le reste, raconta Lillard à Quick.

Après que Westbrook a déclaré qu’il s’agissait d’un «deux points automatiques», Lillard a répondu en notant que ses lancers francs n’étaient pas automatiques.

Lillard: “Vous êtes un tireur de lancers francs à 60% … Vous allez tous les deux manquer.”

Westbrook: «Impossible! 82! “

Quick a noté que l’estimation de Westbrook était beaucoup plus précise, car il est entré dans le jeu en tirant à 79% sur les lancers francs. Cependant, Westbrook a raté le premier, ce qui a permis à Lillard de gagner du terrain pour parler des ordures.

“50% maintenant”, se souvient Lillard.

De là, Westbrook a souligné à quel point leurs saisons étaient différentes. (Les Rockets sont entrés à 26-13, tandis que Portland avait 17-24.)

«Quelle graine vous avez tous? Quelle graine des séries éliminatoires êtes-vous tous? “

Lillard avait une dernière barbe en lui, lui rappelant la fin du mandat de Westbrook dans Thunder en 2019.

“Vous savez que je suis la dernière personne que vous voulez voir dans les séries éliminatoires.”

Les deux ont été touchés par une double technique et Westbrook a fait la deuxième tentative de lancer franc. Mais Lillard et les Blazers ont eu le dernier mot, puisqu’ils ont remporté le match, 117-107.

Malgré la rivalité glaciale sur le terrain, les deux entretiennent apparemment une relation positive hors terrain. Lillard a dit à Quick que le directeur de la sécurité des Blazers, Rick Riley, s’était disputé avec Westbrook après ce match du 15 janvier, Riley défendant Lillard et l’appelant son gars.

“C’est mon gars aussi!”, A répondu Westbrook.

L’été dernier, Lillard a déclaré qu’il n’y avait pas de haine entre les deux – c’est simplement une rivalité amusante entre deux gardes ultra-compétitifs. Lillard, 29 ans, a grandi dans le nord de la Californie à Oakland, tandis que Westbrook, 31 ans, a grandi dans le sud de la Californie près de Los Angeles.

En entrant mercredi, Lillard a récolté en moyenne 28,8 points, 7,7 passes décisives et 4,2 rebonds par match pour les Blazers, tandis que Westbrook affiche une moyenne de 26,0 points, 8,1 rebonds et 7,4 passes décisives pour les Rockets. Les deux figurent parmi les 10 meilleurs leaders de la NBA en matière de pointage et d’aide pour la saison 2019-20.

Les deux hommes s’affronteront mercredi pour la troisième fois cette saison dans un match télévisé à l’échelle nationale sur ESPN. Le coup d’envoi est à 21 h. Heure centrale.

