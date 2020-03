Lillard sortira un album avec la collaboration de Shaq

Il y a quelques mois, lorsque la normalité était présente dans la vie de tous les jours, Shaquille O’Neal et Damian Lillard Ils ont échangé des provocations dans différentes chansons de rap où ils se sont attaqués, bien que tous deux aient dit que c’était pour le plaisir et qu’il n’y avait rien de personnel entre eux.

Cela semble être vrai, car le joueur des Portland Trail Blazers est sur le point de sortir un nouvel album et parmi les invités, mettra en vedette O´Neal. Selon les mots de Lillard, «je vais sortir un petit album. Je ne sais toujours pas quand. Probablement dans la prochaine semaine et demie ou deux semaines »

Selon la base, cet album comprendra «probablement cinq ou six chansons. Une de ces chansons va avoir quelque chose que Shaq et moi avons fait. Je pense que ce sera très bien. Shaq et moi nous sommes connectés à quelque chose, je pense que ça peut être quelque chose de très gros. ” Vous vous battez à part, avec l’absence de la NBA, cela deviendra probablement quelque chose de très entendu par la communauté.

.