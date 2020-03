Limitation des minutes de Stephen Curry, plan de match révélé par Steve Kerr

Maintenant que Stephen Curry a une date de retour à l’encre, les Golden State Warriors déploieront leur plan pour lui pour le reste de la saison. L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, est allé sur KNBR Radio et a détaillé à quoi ressemblent sa limitation des minutes et son plan de match à partir de maintenant.

Via Monte Poole de NBC Sports Bay Area:

“Je regarde les choses comme si c’était la fin du camp d’entraînement et il ne faisait que commencer la saison”, a déclaré Kerr sur KNBR. “Donc, il s’agit principalement de minutes maintenant. Nous le jouerons en rafales plus courtes demain, probablement en rafales de cinq ou six minutes. J’imagine que nous le garderons environ 25 minutes. “

Kerr, cependant, prévoit d’augmenter le temps de jeu de Curry au cours des prochaines semaines jusqu’à ce que la star des Warriors soit revenue à sa charge de travail normale:

“Au cours des deux prochaines semaines, je veux le ramener à son rôle normal de 32 ou 34 minutes par nuit”, a déclaré Kerr. «À ce moment-là, il pouvait vraiment passer du bon temps avec Andrew et Draymond, les trois ensemble. Et puis tous nos jeunes gars avec qui il n’a pas joué. “

Les Warriors ont encore 20 matchs au programme, dont 13 à la télévision nationale. Golden State a également trois dos à dos restant à son calendrier, ce qui pourrait probablement être des jours de congé pour Curry, qui a raté les quatre derniers mois avec une main gauche cassée.

Kerr et compagnie devront faire la distinction entre obtenir Curry de précieuses minutes à côté de ses nouveaux coéquipiers et être prudent avec sa charge de travail, car ils aimeraient éviter toute autre blessure. Il est plus facile de le dire que de le faire, mais ce plan devrait aider à clarifier un peu ce que les guerriers attendent de leur meneur superstar, et vice versa.