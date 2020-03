L’impact de COVID-19 sur le plafond salarial est un ajout à une situation difficile – The Athletic

Alors que la NBA détermine comment COVID-19 affectera la ligue et ses matchs de manière plus générale, nous pouvons déjà voir les contours de la façon dont la pandémie pourrait affecter la ligue de manière plus étroite dans une dimension particulière: le plafond salarial.

Fondamentalement, les jeux perdus (ou sans fan) équivalent aux revenus perdus, ce qui a un impact sur le plafond salarial de l’année suivante.

Revenons en premier. Juste avant le début de chaque année de ligue début juillet, la ligue calcule le plafond salarial pour la saison à venir. Il s’agit en fait de l’un des principaux objectifs du moratoire de juillet: s’assurer qu’ils ont incorporé toutes les informations financières de la saison précédente et vérifier leur exactitude pour s’assurer que le plafond et les montants associés sont corrects.

Lorsque cela devient intéressant et épineux concerne le calcul lui-même. Alors que la ligue et l’association des joueurs peuvent parvenir à un accord différent, comme ils le font souvent lors de la résolution d’un lock-out ou d’une grève, l’élément clé du plafond salarial …

.