L’incertitude sur la saison NBA pourrait signifier qu’il n’y a pas de Celtics, NBAers sur Team USA

Maintenant qu’il est certain que les Jeux olympiques de 2020 sont reportés à l’été 2021, une autre question se pose concernant l’équipe américaine et le contingent des Boston Celtics qui ont joué pour elle à l’été 2019.

Team Shamrock (comme ces joueurs des Celtics sont devenus connus) et le reste des joueurs de la NBA sur l’alignement de Team USA n’ont actuellement aucune idée quand – ou si – la saison régulière 2019-2020 et les éliminatoires reprendront, ni quel impact cela pourrait avoir sur leur participation aux Jeux olympiques de 2020.

Si la NBA continue sur un calendrier tronqué ou ajusté au calendrier pour une seule saison, cela pourrait signifier que les joueurs de la NBA ne pourraient pas participer.

Et même s’il n’y a pas de chevauchement direct, si la proximité est trop proche du début ou de la fin de cette saison ou de la saison prochaine, les meilleurs joueurs du monde peuvent de toute façon finir par assister aux prochains Jeux olympiques, et pas seulement pour les États-Unis.

Ajoutez cela à la liste croissante des décisions inconnues concernant les effets d’entraînement à prendre dans les semaines et les mois à venir, allant de tout, de la NBA Draft Lottery 2020 au projet lui-même, au plafond salarial et à la future agence libre, à la structure de la saison de la ligue elle-même.

Les propositions visant à résoudre tous les problèmes liés à ces événements et à de nombreux événements adjacents à la ligue et à la NBA pourraient résonner pendant des années à la suite de la pandémie de coronavirus créant le chaos non seulement dans l’Association, mais dans tous les sports professionnels et dans de nombreuses industries.

Comme beaucoup de choses dans notre situation actuelle, seul le temps clarifiera l’effet des plans de la NBA pour reprendre la saison sur les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo et sur de nombreux autres événements interdépendants.

Quelles que soient les décisions prises par la NBA et le basket-ball américain, après que la pandémie ait déchiré les plaisirs quotidiens comme les sports professionnels de notre vie si rapidement et sans préavis, la plupart d’entre nous peuvent simplement être heureux de retrouver le basket-ball à tous les niveaux.

.