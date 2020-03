L’incroyable affiche de Jamal Murray frustrée par les arbitres

Jamal Murray a été protagoniste du triomphe de Denver Nuggets devant les Bucks non seulement pour sa grande performance et sa capacité de leadership, avec 21 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, mais aussi pour un jeu qui aurait pu faire le tour du monde d’une manière beaucoup plus remarquable que lui. Et est-ce que le Canadien a obtenu l’un des partenaires les plus spectaculaires de la saison, mais ce n’était pas valable puisque les collèges ont appelé faute en attaque sur Dj Wilson. Cela vaut le détour.

La REFS a appelé une faute offensive sur le dunk de Jamal Murray!?! pic.twitter.com/lRxMLQ60p8

– Ballislife.com (@Ballislife) 10 mars 2020

