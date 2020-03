L’incroyable proposition d’un Big Brother avec des basketteurs

Depuis 2017, un concours de 3×3 élevé par le chanteur de hip-hop Glaçon et qui s’appelle Big3. Son public a été remarquable, étant en mesure d’attirer d’anciens joueurs exceptionnels lors des éditions précédentes, et face à la crise des coronavirus, il a vu un marché de niche. L’absence de basket-ball torture des millions de fans, ce qui a suscité l’idée de confiner plusieurs joueurs à domicile dans une maison avec toutes les mesures sanitaires possibles. NBA, les gardant en quarantaine et les encourageant à jouer des matchs 3×3 les uns avec les autres. Il aurait lieu dans un manoir de Los Angeles et les droits de télévision sont déjà en cours de négociation.

# BIG3 Breaking News: Ice Cube, propriétaire de la ligue Big 3, prévoit d’organiser un tournoi en quarantaine (pas de fans) en avril. L’événement durera trois semaines et sera à son tour une émission de téléréalité. Ils sont toujours en négociations pour voir quel réseau de télévision le diffusera —- pic.twitter.com/iJhJk349zL

– On Fire Sports (@onfiresportspr) 19 mars 2020

