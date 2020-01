L’Inde a remis au Japon l’un des coups les plus profonds de l’histoire du cricket

L’Inde possède l’une des traditions de cricket les plus fières du monde. Le Japon, pas tellement. Donc, lorsque les équipes se sont rencontrées en Coupe du monde des moins de 19 ans, il n’y avait pas beaucoup d’espoir de bouleversement, mais personne ne s’attendait à rien de tel.

Le Japon était à l’écart pour 41. L’Inde leur a donné plus de points dans les figurants (19) que quiconque dans l’ordre des frappeurs ne s’en est approché. Le meilleur buteur était sept, et cinq joueurs étaient sortis pour un canard, ce qui est un score de zéro.

Si ce paragraphe précédent se lit comme une langue étrangère, je suis là pour vous aider. Ce match était au format One Day International, qui donne aux équipes 50 overs de six balles chacun pour marquer autant de points que possible, à ce moment-là, leurs adversaires prennent le relais et tentent de chasser leur total. Un score de plus de 200 est courant, et les statistiques ont montré que la plupart des équipes doivent totaliser plus de 280 pour remporter une victoire. Il va sans dire que 41, c’est beaucoup, beaucoup moins que cela.

Le Japon était sorti après 22.5 overs. Ils ne sont même pas arrivés à mi-chemin de leur manche avant la fin de leur journée. Cela a donné à l’Inde une chance de remporter le peloton, ne devant marquer que 0,84 point par coup pour gagner, et encore une fois – les équipes de première classe marquent normalement cinq ou six par coup.

Ce serait l’équivalent d’appeler la règle de la miséricorde dans un match de baseball après une seule manche. Un effondrement si monumental et profond qu’il a frôlé l’histoire. Seuls trois matches de l’histoire enregistrée du sport se sont terminés avec une équipe marquant moins de 41 points.

Au cas où vous seriez curieux de savoir combien de temps il a fallu à l’Inde pour marquer 42 points et gagner le match: 4,5 overs. C’est 29 balles – au total. C’était un bain de sang sportif comme on en voit rarement.

Pauvre Japon.