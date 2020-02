L’inopportun Jaren Jackson Jr qui met en échec les aspirations des Grizzlies

Les Grizzlies de Memphis Ils veulent mettre la cerise sur leur belle année avec un classement des éliminatoires qui est visiblement compliqué selon les dernières nouvelles. Et est-ce Jaren Jackson Jr sera hors piste pendant deux semaines par une entorse au genou gauche, lestant le jeu intérieur du Tennessee. Le bon moment des Pélicans, à 3,5 matchs, et l’expérience et la capacité de progression des Trail Blazers, demanderont un plus à une équipe jeune et qui pourra accuser la perte d’une de ses stars.

.