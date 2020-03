L’intersaison des Chargers ne consiste pas seulement à remplacer Philip Rivers au QB

Les Chargers quittent le quart Philip Rivers. Pour la plupart des franchises, la perte d’un quart-arrière de franchise retenu est à l’origine d’une réinitialisation de la liste. Pour les Chargers, cela pourrait être un soulagement.

Los Angeles a chuté à 5-11 la saison dernière, un an après être passé à 12-4 avec une formation chargée des deux côtés du ballon. Mais Rivers a eu beaucoup de mal la saison dernière, lançant 20 interceptions à 23 touchés.

Il y a encore beaucoup de talent à Los Angeles. Les coureurs de passes étoiles Joey Bosa et Melvin Ingram restent, bien que tous deux soient dans la dernière année de leur contrat. Le porteur de ballon émergent Austin Ekeler vient de signer un nouveau contrat de quatre ans. Keenan Allen est l’un des meilleurs receveurs de la NFL, et la sécurité de Derwin James devrait rebondir après avoir disputé seulement cinq matchs la saison dernière en raison d’une blessure.

Los Angeles Chargers (5-11), séries éliminatoires manquées

Avec les bons coups cette intersaison, les Chargers devraient pouvoir revenir en séries éliminatoires. Ce sont les positions qu’ils doivent cibler en premier:

Avant l’agence gratuite:

Stratège: Bien que l’entraîneur-chef Anthony Lynn soit un fan du remplaçant Tyrod Taylor, le vétéran est mieux servi dans un rôle de réserve. Les Chargers ont le choix n ° 6 au premier tour. Le problème, c’est qu’ils sont derrière les Dolphins de Miami, une autre équipe nécessitant un quart-arrière. Les Chargers pourraient chercher un quart-arrière agent libre, mais serait-ce mieux que d’aller avec Taylor?

Tacle offensif: Les Chargers ont rempli un trou sur la ligne offensive en échangeant contre le garde Trai Turner, mais en ont ouvert un autre en abandonnant le plaqueur gauche Russell Okung pour lui. Le plaqueur de droite Sam Tevi a été un joueur inférieur à la moyenne tout au long de sa carrière. Le choix de troisième ronde Trey Pipkins a commencé trois matchs dans sa saison recrue et pourrait appuyer sur Tevi. Cela laisse les Chargers trouver un tacle gauche dans le repêchage. S’ils ne prennent pas de quart avec le sixième choix, ils pourraient avoir le choix entre Mekhi Becton de Louisville, Jedrick Wills de l’Alabama ou Tristan Wirfs de l’Iowa.

Cornerback: Les Chargers ont terminé la saison dernière au 32e rang de la NFL en pourcentage de réussite des adversaires, permettant des réceptions sur 70,7% des passes. C’est un chiffre choquant étant donné que Casey Hayward a du talent au Pro Bowl. Les autres besoins extérieurs ont répondu à cette intersaison.

Quoi Boulons du bleu veut plus cette intersaison: Les Chargers sont à un carrefour potentiel avec le sixième choix. La majorité des médias pensent qu’ils prendront un quart-arrière. Mais il y a une minorité croissante qui croit qu’ils peuvent survivre en 2020 avec Taylor et aller avec le meilleur plaqueur offensif ou défensif disponible. Avec des appelants comme Trevor Lawrence et Justin Fields dans le repêchage de l’année prochaine, je pense que cela vaut la peine d’attendre un an de plus pour assurer l’avenir. Outre les besoins les plus pressants, les chargeurs pourraient utiliser un troisième récepteur large, un autre cornerback extérieur ou plus de profondeur chez le secondeur. – Michael Peterson

Après l’agence gratuite:

Les Chargers se sont beaucoup améliorés avec l’ajout de Bryan Bulaga, et la signature de Linval Joseph était énorme pour leur ligne défensive. Enfin, ils ont fait le choix judicieux de franchir le cap de la franchise Hunter Henry, ils ont donc réussi à s’améliorer considérablement en agence libre. Cependant, leurs besoins les plus importants restent dans le projet.

Stratège: Les Chargers aiment beaucoup Taylor, et on dit qu’il sera le partant en 2020. Cela ne rend pas ce poste moins nécessaire, bien que si Taylor trouve le succès dans une équipe Chargers plutôt complète, ce ne serait pas une surprise. S’ils se sentent vraiment bien avec lui, ils peuvent se permettre de quitter la position au premier tour, mais obtenir un signal d’appel à haut plafond au deuxième ou au troisième tour est encore assez crucial.

Secondeur: Thomas Davis était une victime de la casquette, tandis que Denzel Perryman a été un artiste terne et est probablement sorti après la saison à venir. Les Chargers aiment Drue Tranquill à la position, mais ils sont à un point où ils ont besoin de plusieurs secondeurs pour renforcer la défense.

Tacle offensif: Alors que la ligne offensive des Chargers s’est améliorée avec les ajouts de Trai Turner et la belle signature de Bryan Bulaga, ils ont quitté le point de tacle gauche lorsqu’ils ont échangé Russell Okung. Bulaga a déjà joué là-bas, mais il est à son meilleur côté droit, donc les Chargers ont toujours besoin de quelqu’un à la position la plus importante de la ligne offensive.

Nous reviendrons sur les Chargers après le repêchage de la NFL 2020 pour voir comment ils ont corrigé les trous sur la liste.