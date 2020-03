L’intersaison des Ravens de Baltimore devrait se concentrer sur une course du Super Bowl 55

Les Corbeaux de Baltimore sont aux portes d’un Super Bowl. Beaucoup pensaient qu’ils pourraient le faire cette année sur le dos du quart-arrière MVP Lamar Jackson. Ensuite, les Ravens ont été écrasés en séries éliminatoires par Derrick Henry et les Titans du Tennessee.

Baltimore a toujours été une équipe axée sur la défense. C’est jusqu’à ce qu’il revienne au premier tour du projet de 2018 pour prendre Jackson. Maintenant, les Ravens sont l’une des infractions les plus diverses de la NFL.

Baltimore Ravens (14-2), perdu en tour de division

Pendant une grande partie de la saison 2019, les Ravens ont été considérés comme la meilleure équipe de la NFL. Ils sont l’un des favoris du Super Bowl, mais ils seraient intelligents pour aborder ces positions pendant l’intersaison.

Passer rusher: Au fil des ans, quel que soit l’entraîneur-chef ou le coordonnateur défensif, les meilleures défenses de Baltimore ont connu une bonne ruée vers les passes. Avec Matthew Judon entrant en agence libre pour la première fois, Baltimore doit faire face à cet aspect de son jeu. Si Baltimore ne fait pas atterrir quelqu’un en libre agence, cela pourrait se tourner vers le projet. Terrell Lewis de l’Alabama au premier tour ou probablement des choix du jour 2 comme Zack Baun du Wisconsin ou Josh Uche du Michigan ont du sens.

Ligne défensive: La ligne défensive de Baltimore a bien joué la saison dernière et a mené l’une des meilleures défenses de la NFL. Mais l’attaquant de nez Michael Pierce est un joueur autonome, tout comme l’acquisition de mi-saison Domata Peko. L’équipe a pu trouver de l’aide de vétérans sur le marché libre.

Récepteur large: Les Ravens ont utilisé deux de leurs trois premiers choix lors du repêchage de l’année dernière sur des receveurs larges, rattrapant Marquise Brown au premier tour et Miles Boykin au troisième. Pourtant, les Ravens pourraient utiliser un autre capteur de passes. Il y a quelques options de vétéran dans le libre arbitre, mais il y aura encore plus de valeur dans le repêchage, surtout lorsque le choix des Ravens au n ° 28. Clemson’s Tee Higgins n’est pas connu pour sa vitesse, mais le récepteur extérieur 6’4 fait beaucoup de jeux montant et attaquant le ballon. Si Laviska Shenault du Colorado devait tomber – et c’est possible dans un groupe récepteur large chargé – il devrait être en jeu.

Quoi Baltimore Beatdown veut plus cette intersaison: Les Ravens ont été efficaces ces dernières années pour reculer pour accumuler des choix tout en obtenant leurs gars. Je crois que c’est l’année pour adopter l’approche opposée et être agressif en ciblant les joueurs de premier ordre tout en utilisant leurs 10 choix pour remonter la planche au premier tour. La profondeur n’est pas un problème et obtenir un premier jour au premier tour leur donne toutes sortes d’options avec leur espace disponible. – Eric Misotti

Nous reviendrons sur les Ravens après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.