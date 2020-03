L’intersaison des Seahawks de Seattle devrait être d’arranger leur passe

Des blessures ont ravagé les Seahawks de Seattle la saison dernière, et l’équipe s’est effondrée à la fin de la saison régulière en perdant trois de ses quatre derniers matchs. Malgré les revers, les Seahawks ont tout de même remporté un match avec joker avant de se faire abandonner par les Packers de Green Bay lors de la ronde divisionnaire.

L’offensive de Seattle est maintenant entièrement construite autour du quart Russell Wilson. Il a un récepteur large étoile en herbe à DK Metcalf, et Tyler Lockett reste une cible solide. L’équipe a également acquis le vétéran Greg Olsen pour renforcer un groupe serré qui comprend Will Dissly, qui a terminé cinquième de l’équipe lors des réceptions malgré seulement six matchs.

Seattle Seahawks (11-5), perdu en ronde divisionnaire

Bien qu’une grande partie de l’offensive passagère de Seattle soit terminée, l’équipe a de sérieux besoins à combler sur le reste de la liste. Voici ce que Seattle doit réparer le plus:

Passer rusher: Même si les Seahawks peuvent ramener Jadeveon Clowney, ils doivent augmenter leur précipitation de passe. Et cela malgré la défaite de l’ailier défensif L.J. Collier au premier tour l’an dernier. Une seule équipe a terminé avec moins de 28 sacs de Seattle la saison dernière. Personne n’aime négocier plus que le directeur général des Seahawks, John Schneider. S’il descend du choix n ° 27, ce pourrait être pour viser un rusher de passe. Julian Okwara de Notre Dame, Josh Uche du Michigan et Curtis Weaver de Boise State ont du sens après le premier tour.

Tacle offensif: Les Seahawks semblent avoir perpétuellement besoin d’un tacle offensif. C’est particulièrement vrai cet intersaison avec le droitier Germain Ifedi entrant en agence libre. La sauvegarde de George Fant l’est aussi.

Cornerback: Shaquill Griffin s’est révélé être un demi de coin légitime la saison dernière, mais les Seahawks ont besoin d’aide en face de lui. Rappelez-vous comment le receveur des Packers Davante Adams a brûlé les Seahawks pour 160 verges et deux touchés en séries éliminatoires? Au milieu du repêchage, les Seahawks pourraient viser un joueur comme Bryce Hall de Virginie. L’équipe pourrait également prendre un dépliant sur Stanford Samuels III, une ancienne recrue quatre étoiles dont le talent ne s’est pas concrétisé à Florida State.

Quoi Goélands des champs veut plus cette intersaison: Passez vite. Passez vite. Ai-je mentionné la ruée vers les passes? Je viens de le mentionner à nouveau. L’incapacité des Seahawks à générer de la pression l’année dernière a largement contribué à une performance décevante en défense. Ils ont l’espace de plafond et le capital de projet pour investir substantiellement dans la poursuite des précipitants de pointe. De moindre importance mais toujours souhaitable est de réoutiller cette ligne offensive (en particulier avec Mike Iupati, Ifedi et Fant tous les agents libres) et de renforcer la profondeur du récepteur. – Mookie Alexander

Nous reviendrons sur les Seahawks après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.