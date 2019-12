L'IRM de Gordon Hayward est propre, mais restera assis contre les pistons

Ceux d’entre nous, taquinés par l’optimisme quant au statut de Gordon Hayward pour le match de ce soir contre les Pistons de Détroit qui sont passés à «douteux» hier, sont dans une déception, mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles.

L'entraîneur-chef Brad Stevens a révélé que le produit Butler avait fait l'objet d'une IRM propre, ce qui signifie que tout ce que le natif de l'Indiana n'est pas structurel, rapporte John Karalis de MassLive.

L'irritation est néanmoins suffisante pour l'empêcher de s'incliner ce soir.

Hayward, qui a accumulé 17,5 points, 6,1 rebonds et 4,1 passes décisives cette saison, fait face à l'inconfort depuis avant de se casser la main début novembre et a siégé pour la victoire de jeudi sur les Mavericks de Dallas.

Les Pistons reposeront plusieurs de leurs propres joueurs sur diverses blessures, dont l'attaquant des étoiles Blake Griffin (genou), le meneur Reggie Jackson (arrière), le grand homme Christian Wood (genou) et le gardien de troisième année Luke Kennard (également genou). ).

Boston sera également privé de Marcus Smart (infection oculaire), de Robert Williams III (œdème osseux) et de Vincent Poirier (doigt cassé) pour la réunion, Smart étant susceptible de revenir contre les Raptors de Toronto le jour de Noël et cette dernière paire jusqu'à la mi -à fin janvier au plus tôt.

Les Pistons ne sont pas la seule équipe à faire face à plusieurs blessures au calendrier de Boston, puisque Toronto a perdu trois de ses meilleurs joueurs en Pascal Siakam, Marc Gasol et Norm Powell.

Cette équipe affrontera les Celtics deux fois avant la fin de l'année, et avec les Philadelphia 76ers et les Milwaukee Bucks, elle est l'une des trois seules équipes que Boston affrontera avec un record de victoires avant une confrontation le 20 janvier avec son rival de longue date Los Angeles Lakers.

