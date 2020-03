L’Italien Gallinari paie pour les tests Covid-19

L’attaquant italien de l’Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari, contacté le service de santé du comté d’Oklahoma City pour leur fournir des fonds leur permettant d’acheter 400 kits de test de coronavirus, ainsi que des équipements de protection pour le personnel de santé tels que des protecteurs faciaux, des gants, des blouses et des masques.

La l’accent sera mis sur les personnes à haut risquetels que les travailleurs de la santé, les premiers intervenants, les personnes de plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées.

Selon les informations fournies par le joueur lui-même et les autorités sanitaires d’Oklahoma City, le matériel pourrait commencer à arriver à partir de la semaine prochaine.

Gallinari Il a dit que le moment était venu pour toutes les personnes qui pouvaient aider dans cette situation difficile de le faire immédiatement.

“C’est mon engagement personnel et moral d’aider matériellement d’autres personnes qui n’ont pas et qui souffrent des effets dévastateurs de l’épidémie à bénéficier et à surmonter la crise”, a-t-il déclaré. Gallinari. “De plus, je veux aussi être un exemple avec la quarantaine que je respecte strictement comme ordonné par les autorités.”

De plus sil a fait référence à tout ce qui se passait dans son pays, l’Italie, et a déclaré que ses pensées sont permanentes avec ses proches en France et en Italie.

“Sachez ce qui se passe dans mon pays et ce que ma famille a traversé en France et en Italie, si je peux aider à atténuer ou au moins éviter certains des problèmes que nous avons rencontrés au début en Italie, et nous pouvons faire mieux ici chez OKC et les États-Unis en général, c’est bien. ” Gallinari, qui joue sa première saison avec le Thunder après avoir été échangé par les Los Angeles Clippers.

Gallinari Il a dit qu’il avait dû personnellement expérimenter le premier positif du coronavirus qui a donné au centre français Rudy Gobert, de l’Utah Jazz, 15 minutes avant la rencontre de son équipe Thunder le 11 mars, et cela pendant seulement 15 minutes aucune action n’a été engagée.

À partir de ce moment, la fête a été suspendue ainsi que la compétition de la ligue, quelque chose qui Gallinari Il a dit qu’il était calme, en plus d’avoir été mis en quarantaine au contact des joueurs de Jazz.

Gallinari Il a dit qu’il n’était pas très difficile d’être accompagné par sa fiancée. Respectez un programme d’exercice strict une ou deux fois par jour, et le reste est consacré à cuisiner et à regarder des films sur Netflix. “Si j’étais seul”, a-t-il admis, cela aurait été beaucoup plus compliqué et difficile.

Mais ce qui lui fait vraiment beaucoup souffrir sur le plan moral, c’est tout ce qui se passe dans son pays, l’Italie, où il a dit qu’il connaissait déjà des cas “trop ​​douloureux”, malgré le fait sa famille est en quarantaine depuis plus d’un mois.

Mais certains de ses amis proches ont été touchés, dont un meilleur ami d’enfance qui a perdu sa grand-mère et un ancien coéquipier qui a perdu sa mère jeudi.

“C’est une situation difficile, et je pourrais vous raconter de nombreuses histoires désagréables, en termes de personnes décédées ou de personnes que je connais (meilleurs amis, famille) qui ont été touchées par le virus”, a-t-il déclaré. “Les histoires reviennent tous les jours, toutes les heures.”

Après avoir été témoin des problèmes que votre pays a dû affronter à l’épidémie, Gallinari a été l’un des premiers athlètes professionnels à parler de la nécessité de fermer les pavillons et les stades aux États-Unis.

“Il ne prédisait rien ou il n’était pas magicien, il disait simplement à tout le monde ce qui se passait en Italie, c’était aussi très possible aux Etats-Unis”, a-t-il souligné. Gallinari. “Heureusement, Adam Silver a fait un travail incroyable en fermant tout tout de suite, donc nous ne sommes pas passés par la phase deux. Nous ne jouons même pas à des jeux sans fan. “

Gallinari Il a réitéré qu ‘”après ce qui s’est passé, c’était génial qu’il ait fait ce qu’il a fait et tout arrêté. C’était la bonne chose. Donc je suis content. Cela a été difficile, mais en tant que joueurs nous sommes en quarantaine depuis le 11 mars, alors mise en quarantaine cette nuit-là. “

