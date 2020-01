Liverpool a brisé le classement de la Premier League

Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Les colonnes viennent-elles dans les épisodes? Votre correspondant voulait-il taper «édition» mais manquer? Pour la réponse à aucune de ces questions, lisez la suite …

La Premier League a un problème avec Liverpool

Samedi, les Spurs ont joué contre Liverpool. C’est un gros match, non? Tu le sais. Éperons. Liverpool. Les grandes équipes équivalent à un gros match. Première ligue. Lions rugissant. Faisons cela.

Samedi également, une équipe de milieu de table sous une nouvelle direction a affronté une autre équipe qui avait 28 points d’avance sur elle (et la moitié de celle de tout le monde). Cette deuxième équipe n’a pas perdu un match de championnat de mémoire, et est en passe d’être championne avant la floraison des crocus.

Au fur et à mesure que les jeux avancent, ce deuxième ne semble pas particulièrement gros, non? Vous pourriez regarder si vous n’aviez rien d’autre. Vous ne vous attendriez pas à grand-chose. Mais! Et si nous vous disions que les deux jeux décrits étaient le même jeu.

[The crowd gasps. There is scattered applause, some screaming. Three people faint. Tactically Naive is chased out of town by an armed posse.]

Nous avons joué nous-mêmes, bien sûr. Nous sommes arrivés et nous nous sommes attendus à attendre le premier match – Spurs! Liverpool! – et a obtenu le deuxième. Après l’événement, Jose Mourinho l’a mis dans le cou pour l’approche des Spurs, ce qui était typique pour Mourinho mais atypique pour les Spurs: ew, non, nous ne voulons pas du ballon. Vous pouvez avoir le ballon. Allez-y, prenez-le. S’il vous plaît. Phew.

TN ne peut s’empêcher de penser que certaines des critiques contre lui sont un peu dures. Mourinho n’a obtenu le poste que parce que les Spurs avaient l’air assez malheureux sous le dernier mec, et il l’a depuis moins de deux mois. Harry Kane est à l’étroit, et Christian Eriksen a transféré son esprit au cours de l’été, bien que son corps n’ait pas encore rattrapé son retard. Et bon, ils ont failli couper un point. Maintenant, s’ils jouent encore comme des misérabilisateurs dévoués dans un an – et que les chances sont bonnes – alors TN va le forger avec les meilleurs d’entre eux. Mais pas encore.

Aussi, Liverpool. Il est évidemment stupide de suggérer qu’une équipe peut trop bien remporter un titre, mais l’avance de Liverpool, maintenant à 14 points avec un match en main, est si vaste qu’elle fausse le reste de la compétition.

Cela a deux conséquences. Le premier est à long terme: si Liverpool continue de gagner des points au même rythme qu’aujourd’hui, il terminera près de 30 points devant Manchester City. Nous pouvons arriver à un point où leur avance est si grande qu’elle ne concerne plus Liverpool. Gagnez une ligue de 10 points et vous êtes brillant. Gagnez une ligue de 30 points et quelque chose de bizarre s’est produit.

Imaginez un enfant dans 50 ans. Pour tuer un moment tranquille de la troisième guerre de l’eau, ils se tournent vers les anciennes tables de ligue. Ils arrivent en 2019-2020 et voient un écart de 30 points. Pensent-ils, “Eh bien, ils devaient être bons?” Ou pensent-ils, “Qu’est-ce que tout le monde faisait?”

L’effet le plus immédiat est que les grands matchs – les piliers du projet de Premier League, les choses qui rendent les dimanches super – font vider la Bigness. Manchester United se rendra à Liverpool le week-end prochain, dans l’espoir de creuser un écart de 27 points. Manchester City accueillera Liverpool le 4 avril et la course au titre pourrait être terminée d’ici là. En fait, c’est fini; pas seulement de toute évidence, comme c’est le cas actuellement.

Bien sûr, rien de tout cela ne compte pour les fans de Liverpool, et cela ne devrait pas non plus. Mais cela met le reste de la saison de Premier League dans un endroit étrange. Peut-être que Sky pourrait faire pivoter la couverture vers la relégation tôt? Ou nous pourrions tous aller regarder la Serie A, où – oh mec, la Juventus est de retour au sommet. Allons.

Valverde fait ce qui doit être fait

Pour la plupart des matchs de football, la règle du carton rouge est un moyen parfaitement acceptable de contrôler les voyous et les renégats du football. Mais pour les dernières minutes, cela devient un handicap. Il y a un moment où il vaut la peine de risquer un carton rouge pour un objectif presque certain. Le premier devient moins une punition à mesure que le temps d’un match diminue. À la fin, ce n’est presque pas du tout une punition.

C’est pourquoi Fede Valverde a pu remporter la Supercopa espagnole du Real Madrid avec ce poème, ce joyau, cette vision d’une beauté scintillante et cynique:

Évidemment, un sport qui rend ce genre de chose sensé est, dans un sens important, un peu cassé. Mais d’un autre côté, un sport qui peut avoir une coupe finale de coupe à un tel moment est, dans un sens beaucoup plus important, très drôle.

Et il y a un certain type de concentration aux yeux clairs qui entre dans ces moments. Une personne moindre aurait paniqué et tenté de faire un tacle propre, ou serait allé trop loin dans l’autre sens et aurait fait quelque chose de dangereux. Valverde y est allé comme un chirurgien. Pas étonnant que Diego Simeone ait été impressionné.

En vérité, c’était une fin appropriée à cette étrange Supercopa, un tournoi qui a été étendu à quatre équipes, juste au cas où l’un du Real Madrid ou de Barcelone réussirait à le manquer, et se jouerait en Arabie Saoudite, car c’est un endroit charmant cette fois de l’année. Le cynisme engendre le cynisme. Jamais un homme du match n’a été aussi méritant.