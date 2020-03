Livres espagnols pour profiter de la NBA à l’ère des coronavirus

Nous recommandons 5 livres sur la NBA écrits en Espagne que vous pouvez acheter via Amazon en ces temps de quarantaine en raison du coronavirus, dans lesquels la lecture peut nous sauver de nombreux après-midi d’ennui:

1. Le rêve de mon insomnie (Antoni Daimiel)

Il s’agit d’un regard très personnel et nocturne sur les trois dernières décennies de redécouverte, de fantaisie, de fusion et d’excellence du basket NBA. Il y a plus de quinze ans, l’auteur a eu l’opportunité à la télévision de transférer, raconter et expliquer un monde fantastique, devant sacrifier ses schémas et relations physiologiques. Avec Andrés Montes, bien connu, Antoni Daimiel a changé sa routine et s’est réfugié à l’aube pour gérer la proximité progressive de la meilleure ligue de basket-ball du monde et de ses protagonistes, des émissions en direct et l’exode des joueurs espagnols vers la compétition américaine.

Voyages aux États-Unis pleins d’anecdotes et de souvenirs avec les Chicago Bulls de Michael Jordan, avec l’irruption et les titres des San Antonio Spurs par Tim Duncan et le retour de la gloire aux Los Angeles Lakers avec Phil Jackson. Un processus chronologique de la façon dont La NBA, une rêverie lointaine et galactique, est devenue une compétition avec un rôle de premier plan de plusieurs joueurs espagnols, suivie avec un intérêt extraordinaire par une large communauté de fans qui n’a cessé de croître depuis la forte émergence de Pau Gasol, et sa décennie prodigieux, jusqu’à l’impact médiatique récent de Ricky Rubio. Histoires de journalisme sportif, télévision, basket-ball. Des récits de voyage, des profils sportifs, sociaux et personnels de stars de la NBA, des casiers judiciaires et une chronique rose et noire des meilleurs joueurs du monde complètent cet univers compilé par Antoni Daimiel.

2. Sous le cerceau: apprendre des succès et des échecs (Pau Gasol)

“Personne n’a dit qu’il était facile de réaliser ses rêves. Mais si vous avez une vraie passion et y mettez tous vos espoirs, l’effort pour les réaliser sera toujours payant”, explique Pau Gasol qui, à Bajo el aro, partage avec les lecteurs les valeurs qui Ils l’ont mené au sommet de sa carrière sportive et de sa carrière personnelle.

Il n’y a rien de plus beau que de pouvoir développer notre talent et le faire avec passion. En ligne avec son expérience tout au long d’une carrière sportive spectaculaire, dans laquelle il a obtenu des titres mais aussi perdu des finales, il a connu des victoires et des défaites au cor, il a vécu des moments d’une forme exceptionnelle et aussi la frustration des blessures, Pau Gasol partage avec Bajo el aro les principes et les valeurs qui ont fait de lui un modèle.

Dans ce texte très personnel, qui inspire par l’exemple et la réflexion, Gasol explique comment le talent, l’effort, l’équilibre ou la nécessité d’une réinvention permanente peuvent être appliqués à la fois au leadership et à l’entrepreneuriat sportif ou commercial et à notre époque. aujourd’hui.

3. 101 histoires de NBA. Contes de gloire et de tragédie (Gonzalo Vázquez)

Gonzalo Vázquez nous plonge dans la narration de 101 histoires passionnantes, décomposant le contexte dans lequel elles se sont produites et plongeant dans les profondeurs de ses scènes. Sous la liste habituelle des noms et des titres se cache le véritable mystère d’un univers fascinant qui enrichit la vie de toute compétition. Histoires de victoires et de défaites, d’épopée et d’échec, de stratégie et d’anecdote, dans un travail qui nous permet de comprendre et d’apprécier l’héritage le plus savoureux du basket-ball américain.

4. Michael Jordan. Rel roi du jeu (Máximo José Tobías)

C’est le grand mythe du basket-ball. Le joueur le plus multimédia et celui qui a le mieux su vendre son image à travers l’histoire. Sa vie, cependant, est pleine d’efforts surhumains: un combat acharné, un grand instinct à surmonter et des défis constants. Ce livre explique également comment derrière le monstre assoiffé de victoires et exigeant de lui-même et des autres, un homme sensible avec ceux qui l’entouraient se cachait. Presque jamais avec des rivaux.

5. Invasion ou victoire. Étrangers en NBA (Gonzalo Vázquez, Máximo José Tobías)

Ce livre est divisé en deux parties bien différenciées mais complémentaires. Le premier, écrit par Gonzalo Vázquez, est structuré à travers l’analyse d’une triple immigration (ethnicité, religion et race), à ​​laquelle s’ajoutent la nationalité et la politique; une thèse qui enrichit l’enquête et multiplie son intérêt, expliquant en détail, avec des exemples concrets, le changement de tendance dans l’accès des joueurs, notamment européens, à la NBA. La contribution de Máximo José Tobías commence dans les années 80 et fait un voyage par les étrangers les plus représentatifs qui ont réalisé le rêve d’atteindre la ligue professionnelle américaine, aggravant les difficultés d’accès à un monde que l’on croyait imprenable. De Sabonis à Yao Ming, en passant par Kukoc, Tony Parker, les Gasols ou Manu Ginobili, des joueurs des cinq continents qui ont fait le miracle de l’atterrissage, et qui ont réussi, envahissant la meilleure ligue de basket-ball du monde.

.