Lonzo Ball atteint cinq trios et aide les Pélicans à exploser

Vendredi, Lonzo Ball a connu l’une de ses meilleures soirées de tir de la saison, réussissant sept de ses 10 tirs et cinq de ses sept tirs à trois points alors que les Pélicans marquaient un sommet de la saison en points dans une victoire de 139-110 contre les Grizzlies.

Ball a terminé avec une dernière ligne de statistiques de 19 points, huit passes décisives et six rebonds dans la victoire. Il a été l’un des huit pélicans à atteindre le double de buts tout en menant l’équipe aux passes décisives.

Zion Williamson a réussi un sommet de 24 points et continue de bien démarrer sa saison de recrue. Ball et Williamson se sont liés à plusieurs reprises pour des jeux de moments forts et des ruelles. Dans la nuit, Ball et Williamson ont joué 23 minutes ensemble et avaient une cote nette de 29,7.

Depuis le retour de Williamson il y a cinq matchs, Ball et Williamson ont joué 93 minutes ensemble et ont un score net de 17,9 pendant cette période. Les deux ont montré leur chimie dans plusieurs jeux et façons sur le terrain et ont donné un coup de pouce aux pélicans.

La victoire de vendredi a également permis à la Nouvelle-Orléans de se qualifier pour les séries éliminatoires alors qu’elle passait à quatre matchs derrière Memphis au huitième rang.

