Lonzo Ball attribue à Nicolo Melli et Jahlil Okafor la victoire à Détroit

En baisse de quatre partants, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans se sont tournés lundi vers une foule de joueurs qui s’étaient retrouvés sortis de la rotation ces dernières semaines. Plus particulièrement, Jahlil Okafor et Nicolo Melli sont entrés dans la formation de départ et ont eu des impacts positifs et ont été des pièces clés de la victoire.

Après le match, Ball a parlé des contributions que les Pélicans ont obtenues non seulement de Melli et d’Okafor mais de plusieurs autres joueurs sur le banc.

«C’est une longue saison que nous jouons. Les gars doivent intervenir à tout moment et c’est ce qui s’est passé ce soir.

«Quand leur nom a été appelé, je pense que vous avez vu ce soir des gens se lever et qu’ils étaient à l’aise. Personne n’était là-bas à jouer de la peur ou quoi que ce soit. Ils sont entrés même s’ils n’ont pas trop joué ces derniers temps… et ont joué de grosses minutes pour nous. »

Okafor a donné le ton tôt dans la nuit, marquant tôt et souvent dans la peinture contre l’un des meilleurs grands hommes traditionnels de la ligue, André Drummond. Okafor avait 11 points au premier quart et a finalement récolté 23 points et 11 rebonds au cours des trois premières périodes.

Le travail d’Okafor a été aussi impressionnant à l’autre extrémité, car Drummond n’a tiré que 5 des 14 sur le terrain avec 10 points et 11 rebonds au cours des trois premières périodes. Le jeu d’Okafor était si efficace que Drummond n’a pas joué au quatrième quart ou en prolongation.

Ball a souligné l’importance d’Oka pour que les pélicans prennent un départ rapide et solide dans la nuit.

Chaque fois que nous pouvons simplement lancer le ballon et obtenir deux points, nous allons prendre cela. Jah a donné le ton en entrant tôt dans la peinture pour nous et en marquant des seaux faciles, nous avons donc continué à aller vers lui.

Alors que Okafor était le principal objectif de l’offensive, Melli était tout aussi important la nuit. L’attaquant a marqué 16 points au cours des trois premiers quarts et a marqué deux fois dans la session supplémentaire, y compris le poignard sur un fondu de retournement.

Il était très confiant aujourd’hui, surtout sur le dernier coup qu’il a touché. Je pensais qu’il allait l’attraper et le tirer mais il a fait le fondu de Kobe. Il a bien joué ce soir.

Une nuit où leur profondeur a été testée, les Pélicans ont répondu à la cloche et sont repartis avec une énorme victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

