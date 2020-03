Lonzo Ball attribue la croissance de la chimie à ses récentes représentations offensives

Alors que les Pélicans se sont rapprochés des Grizzlies de Memphis, ils l’ont fait en grande partie à cause d’une infraction qui est devenue de plus en plus meurtrière. Au cours des huit derniers matchs, les Pélicans se sont classés au troisième rang de la ligue au classement offensif, car leur poussée offensive les a menés à une fiche de 6-2 durant cette période.

Avant le match des Pélicans vendredi contre les Cavaliers, Lonzo Ball a parlé de la façon dont l’équipe a remonté d’un cran offensivement récemment.

«Nous avons finalement commencé à jouer ensemble – toute l’équipe est à peu près de retour maintenant. La chimie s’améliore de plus en plus à chaque match. Les gars savent où ils vont être.

«Trouvez la main chaude, trouvez l’homme ouvert. Ce sont deux choses que nous devons faire. Surtout avec beaucoup de gars qui sont capables de marquer, comme nous en avons dans notre équipe. »

Commençant par la victoire de l’équipe 125-119 à Chicago, les Pélicans arborent une note offensive de 116,8. Cela marque seulement derrière Dallas (118,8) et Atlanta (117,7). Dans cette même période, les Pélicans sont de loin les premiers de la ligue en passes décisives par match à 34,1 par match. Miami est deuxième avec 29,6 points par match.

L’aspect de l’infraction de la Nouvelle-Orléans qui les rend si difficiles à protéger est leur nature altruiste. Depuis les débuts de Williamson, trois pélicans obtiennent en moyenne au moins 17 points par match, cinq joueurs en moyenne deux chiffres et sept joueurs en moyenne au moins 9,5 points.

