Lonzo Ball détaille le processus de changement de son pull à la Nouvelle-Orléans

Alors que les Lakers de Los Angeles sont restés catégoriques pendant le temps de Lonzo Ball avec la franchise selon laquelle son cavalier n’a pas besoin d’être changé, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont adopté l’approche complètement opposée dès le premier jour de l’acquisition de Ball. Et bien que les changements n’aient jamais été drastiques, ils ont produit de meilleurs résultats cette saison, Ball atteignant un meilleur pourcentage de 38,3% en carrière de trois points.

L’entraîneur adjoint des pélicans Fred Vinson a commencé à travailler avec Ball dès le premier jour où il est revenu dans le gymnase après s’être remis de sa blessure à la cheville. Les changements sont survenus jour après jour alors que Vinson se concentrait sur le déplacement du tir de Ball du côté gauche de son visage vers un endroit plus centralisé.

Sur le podcast de JJ Redick cette semaine, Ball a parlé du processus que lui et Vinson ont suivi pour changer le sauteur de Ball pendant la pré-saison.

«Ça a été beaucoup de travail et j’y travaille encore aujourd’hui. Fred (Vinson) m’a essentiellement récupéré dès le premier jour de mon entrée au gymnase. C’est drôle comment il a changé ma photo. Il l’a fait au jour le jour. Il m’a fait tirer à gauche le premier jour et il l’a lentement déplacé. Il est comme “Gardez la main levée, pliez davantage les genoux”. Je veux dire, c’est toujours un travail en cours. Il est difficile de changer un tir et de le rendre parfait au fil de la saison, donc certains matchs sont agréables et certains ne sont pas aussi bons. Merci aux entraîneurs et à vous, surtout à vous. Tu m’as donné beaucoup de confiance en me disant de tirer. Tu me dis toujours de tirer même quand ce n’est pas une bonne nuit pour moi. “

Les changements n’ont pas récolté de dividendes immédiats puisque Ball a tiré à seulement 34,3% de l’arrière de l’arc lors de ses 11 matchs en octobre et novembre. Cependant, Ball a connu une amélioration progressive chaque mois de la saison, culminant en mars au cours duquel il a réussi 22 de ses 43 tentatives de trois points.

Redick a demandé à Ball si sa nouvelle forme était dans son esprit au début de la saison et comment son approche mentale de son sauteur a changé au fil de la saison.

“Pour sûr. Tout le travail que j’ai fait pour arriver là où il en est aujourd’hui. Maintenant, j’ai l’impression que c’est ainsi que j’avais l’habitude de tirer, en frappant six à trois par nuit, quand vous êtes ouvert, prenez-le. Évidemment, au début, c’était un peu difficile parce que ça ne me semblait pas bien, comme si ce n’était pas comme ça que je tirais. Mais maintenant, c’est définitivement la façon dont je tire, donc je suis content. ” «Au lycée et à l’UCLA, j’avais l’habitude de toujours (conduire) aller à gauche et de reculer juste parce que c’était juste là. Mais maintenant, c’est comme si je pouvais y aller maintenant, mais mon recul n’est plus aussi bon qu’avant. J’ai l’impression qu’avec le temps ça va s’équilibrer mais évidemment c’était un grand changement juste parce qu’à un moment je tirais à gauche (côté de mon visage) et maintenant je tire à droite. “

Le ballon a pris beaucoup moins de sauteurs en retrait cette saison et en a fait plus de tentatives sur la jante. Le ballon a subi 144 tentatives sur la jante et bien qu’il ne s’agisse pas d’un sommet de la saison, il était en voie de l’être. Ball a également conduit à sa gauche plus cette saison que la saison dernière, mais de façon marginale.

Peu importe la façon dont il est découpé, cependant, Ball connaît sa meilleure saison en carrière en tirant le ballon avec sa nouvelle forme.

