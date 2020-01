Lonzo Ball dit que LaMelo Ball conviendrait bien aux New York Knicks

Bien que la destination de LaMelo Ball en NBA ne soit pas encore connue, seule une poignée d’équipes sera probablement en jeu d’ici juin. Avec seulement une poignée d’équipes susceptibles d’être en lice pour le premier choix et Ball figurer comme l’un des premiers noms appelés le soir du repêchage, les options sont limitées.

Le New York Knicks figure parmi les équipes potentiellement en lice pour les services de Ball. En plus d’être au sommet du tirage au sort, détenant actuellement la troisième meilleure cote au choix n ° 1, les Knicks ont également un grand besoin d’un garde de tête.

L’avantage que Ball aura également est le conseil et l’orientation du frère aîné Lonzo. Si un joueur sait comment jouer sous un examen minutieux, c’est Lonzo après ses années à Los Angeles avec les Lakers.

Après le match de Ball avec les Pélicans contre les Knicks vendredi, Lonzo a été interrogé sur la façon dont LaMelo pourrait s’intégrer à New York sous le contrôle constant et les lumières vives.

“Je ne pense pas que ça va le déranger. Il est sous les projecteurs depuis ses 15 ans. »

L’éducation unique de LaMelo se prête à jouer sous les projecteurs. La personnalité discrète de Ball, similaire à celle de Lonzo, lui permet de jouer sans ressentir de pression sur lui ou du moins extérieurement montrer cette pression.

Si Ball atterrit à New York en juin, cela pourrait être un match parfait pour les deux parties et éventuellement conduire à un partenariat à long terme entre la franchise et le joueur.

