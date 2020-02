Lonzo Ball dit que les pélicans “ont enfin compris” après les débuts de Zion

Après un début difficile pour le retour de Zion Williamson sur le terrain, les Pélicans ont trouvé leur rythme au cours des trois derniers matchs et commencent à ressembler à l’équipe que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’elle soit cette saison. Victoires de 15, 14 et 28 points sur Boston, Cleveland et Memphis, respectivement, la Nouvelle-Orléans est sur la bonne voie alors qu’elle cherche à concocter une course à la huitième tête de série.

Après le dernier de ces matchs, la deuxième victoire de l’équipe contre les Grizzlies cette saison, Ball a expliqué comment l’équipe se gélifiait lors des derniers matchs.

«Je pensais que ça allait ressembler à ça depuis le début, honnêtement. Nous savions que ce serait un processus. Mais je pense que nous sommes enfin en train de le comprendre, de construire la chimie. Réintégrer Zion, vous savez, est bon pour nous. Avec un peu de chance, nous continuerons de progresser. »

Bien qu’il s’agisse manifestement d’une taille d’échantillon incroyablement petite, au cours des trois derniers matchs, les Pélicans ont obtenu une note nette de +17,4, la meilleure note de la ligue. Même lorsqu’elle s’est étalée sur les cinq matchs depuis le retour de Williamson, l’équipe a une cote nette de +8,5, la quatrième meilleure note de la ligue dans cette période.

C’est un petit échantillon et un taux insoutenable mais compte tenu de l’endroit où les pélicans étaient pré-Sion, c’est un signe de l’ampleur de son impact et du type d’équipe qu’ils peuvent être avec lui.

