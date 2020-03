Lonzo Ball dit que lui et Zion Williamson «ne font que commencer»

Alors que de nombreuses personnes dans le monde continuent de réagir à la pandémie de coronavirus, les fans et les joueurs restent en quarantaine loin du public et ont choisi les réseaux sociaux pour rester occupés.

Cela inclut de regarder les temps forts du basket-ball sur diverses plateformes.

Une vidéo de compilation a fait surface sur Twitter des coéquipiers des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson et Lonzo Ball. Dans un petit échantillon, les deux ont déjà rejoint un certain nombre de ruelles cette saison, ce qui en fait une montre plutôt divertissante.

Les deux hommes n’ont partagé le terrain que 19 fois cette saison après que Williamson ait fait ses débuts en NBA le 22 janvier contre les San Antonio Spurs. Ball a partagé la vidéo sur Twitter mardi après-midi et a reconnu que les deux avaient beaucoup plus à accomplir.

Les Pélicans sont instantanément devenus une équipe incontournable une fois que Williamson a fait ses débuts. Non seulement Williamson est capable de remplir les rouleaux les plus marquants, mais ses coéquipiers sont également une grande partie de l’équation et leur jeu a fait du basket-ball amusant à regarder cette saison.

Bien sûr, la NBA est sur une pause indéfinie en raison de la pandémie de coronavirus et il semble que le jeu ne reprendra pas avant juin au plus tôt. En attendant, regarder les temps forts sur YouTube et d’autres points de vente sera nécessaire pour passer le temps.

.