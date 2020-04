Lonzo Ball dit que sa blessure à la cheville l’a retenu au début de la saison

Au moment de la blessure de Lonzo Ball avec les Lakers la saison dernière, la croyance initiale et l’espoir étaient qu’il pourrait revenir avant la fin de la saison pour aider les Lakers à se qualifier pour les éliminatoires. En réalité, cependant, non seulement Ball n’a jamais failli revenir, mais sa blessure s’est poursuivie pendant l’été.

Ball n’a pas pu retourner sur le terrain avant fin août ou début septembre, manquant essentiellement l’intégralité de sa morte-saison. Mis à part les effets évidents de ne pas avoir d’été à travailler sur son jeu, Ball a également été incapable de revenir sur le terrain pour se débarrasser de la rouille de ne pas jouer pendant plusieurs mois.

Lors de son apparition en podcast avec JJ Redick récemment, Ball a parlé de sa blessure et de la question de savoir si la différence en lui dans le virage cette saison était mentale ou physique.

«Non, c’était vraiment juste mon corps, mon frère. Je veux dire, j’étais encore un peu blessé l’année dernière avec ma cheville, donc j’attendais juste que ça se reproduise. Et comme vous l’avez dit, à cette époque, mon jeu a commencé à s’ouvrir. Je pourrais courir un peu plus vite. Je me souviens après ce dunk à Portland, cette confiture de tip, je savais que je commençais à me sentir un peu mieux. C’est à ce moment-là que ça a commencé à tourner pour moi. “