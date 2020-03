Lonzo Ball dit que sa forme de tir est complètement différente de la saison dernière

Lorsque Lonzo Ball a débuté une nouvelle forme de tir lors du camp d’entraînement à l’automne, beaucoup ont été stupéfaits et excités. N’ayant donné aucune indication qu’il travaillait sur son nouveau tir, la nouvelle forme a été un choc après plusieurs années de suggestions de près et de loin selon lesquelles Ball devait changer son tir.

Heureusement pour Ball et les Pélicans, la nouvelle forme a également été améliorée. Au fil de la saison, le tir de Ball s’est régulièrement amélioré. Au cours du court mois de mars jusqu’à présent, il a tiré 51,2% de trois sur 43 tentatives. Cela vient après le mois de février où il a tourné à 38,2% à distance, son meilleur mois complet de l’année.

Pour une pièce récente de Pelicans qui a battu l’écrivain Jim Eichenhofer sur son nouveau pull, Ball a expliqué à quel point c’était différent et où il se débattait encore.

«La façon dont je tire est complètement différente de ce que je faisais auparavant (j’essaie) d’être plus cohérent et de garder le ballon sur le côté droit (du corps). J’essaie de maintenir davantage mon suivi – j’avais tendance à l’abandonner. Ce sont les deux plus grandes choses sur lesquelles j’ai essayé de travailler. “

Le sauteur amélioré de Ball a considérablement ouvert son jeu. Parce que les défenses doivent maintenant respecter son sauteur, Ball a également pu se rendre plus souvent sur la jante. Ses 144 tentatives sur la jante, selon Cleaning the Glass, sont déjà presque les plus importantes en une seule saison de sa carrière et son pourcentage de tir de 61% sur la jante est un record en carrière.

Si les améliorations se poursuivent, la valeur de Ball ne cesse de croître. Une grande partie de son jeu peut être ouverte s’il est un tireur fiable à trois points. Le défi consiste maintenant à poursuivre les améliorations et à maintenir le niveau de réussite.

