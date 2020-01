Lonzo Ball dit que Zion Williamson gère bien le battage médiatique autour de lui

Peu de joueurs peuvent comprendre la quantité de battage médiatique et l’attention que Zion Williamson a reçu au cours de sa première semaine d’action dans la ligue. Heureusement pour le grand débutant, l’un de ces joueurs est le meneur des Pelicans au départ de Lonzo Ball.

Le battage médiatique de Ball était parfois inégalé, peut-être le plus souligné par la Ligue d’été à Las Vegas avant sa saison recrue. La première semaine d’action de Williamson s’est conclue mercredi avec la victoire des Pélicans sur les Cavaliers et Ball a été interrogé après le match sur la manière dont le choix n ° 1 gère le battage médiatique.

«Sion est Sion. Tout le monde veut le voir. Cela fait partie du choix numéro un. Je pense qu’il le gère bien et il va continuer à bien le gérer. “

Le battage médiatique entourant Williamson peut être mieux vu dans les cotes d’écoute télévisées de son premier match contre les Spurs sur ESPN. Le concours comptait en moyenne 2,36 millions de téléspectateurs et a culminé à 2,8 millions. Pour le contexte, l’audience moyenne des jeux ESPN cette saison a été de 1,48 million de téléspectateurs.

Bien qu’il ne se compare pas au jeu le plus regardé de l’année pour ESPN lors de l’affrontement de Noël entre les Lakers et les Clippers, qui a vu 8,8 millions de téléspectateurs, il montre toujours à quel point Williamson a été un match nul.

Entre Ball et Williamson, les Pélicans ont deux des jeunes joueurs les plus populaires de la ligue et devraient devenir l’une des équipes les plus populaires de la ligue dans les années à venir.

