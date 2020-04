Lonzo Ball dit qu’il est devenu un leader plus vocal avec les pélicans

L’épanouissement de Lonzo Ball en un élément clé du jeune noyau des pélicans cette saison est dû à plusieurs facteurs. Ball est resté catégorique sur le fait que sa santé a été la principale raison. Son sauteur amélioré a également augmenté son efficacité au-delà de l’arc, mais ce ne sont pas les seules raisons.

Mais il y a également eu des améliorations non statistiques pour Ball. Le gardien de troisième année a trouvé un rôle au sein de l’équipe et en lui-même. Lors de son apparition sur le podcast de JJ Redick sur The Ringer, Ball a parlé de devenir un leader avec les Pélicans cette saison.

«Être plus vocal, surtout être le meneur de l’équipe. J’ai joué avec des gars de Rondo, donc j’ai vu à quoi ça devait ressembler. Je pense que c’est l’essentiel de s’assurer que les gens sont prêts à partir. S’assurer que les gens sont aux bons endroits et mener le navire à la victoire. »

L’assertivité et la confiance du ballon ont permis d’améliorer le jeu non seulement pour lui-même mais pour les Pélicans dans leur ensemble. Redick a noté après la réponse de Ball qu’au début de la saison, il considérait les Pélicans comme l’équipe la plus silencieuse dont il ait jamais été séparé. Avec une nouvelle composition bricolée au cours de la saison morte, les joueurs trouvaient leurs rôles au sein de l’équipe.

Mais Ball est entré dans le rôle d’un leader vocal, un rôle qu’il n’avait pas besoin de jouer avec les Lakers au cours des deux dernières saisons. En tant que l’un des leaders de l’équipe au cours des dernières semaines et des derniers mois, les Pélicans ont excellé, détenant la neuvième meilleure note nette de la ligue depuis le 1er février.

C’est encore un autre exemple où Ball excelle sur le terrain cette saison avec la Nouvelle-Orléans et une autre raison d’optimiser l’avenir de Ball avec les Pélicans.

.